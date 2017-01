Beata Szydło o Brexicie: Wielka Brytania jest ważnym partnerem Polski i takim pozostanie

​Dla nas jest najważniejsze, by wypracować zasady współpracy Polski z Wielką Brytania, gdy ta już wystąpi z UE - powiedziała premier Beata Szydło pytana podczas konferencji prasowej o konsekwencje Brexitu dla naszego kraju. - Dla mnie najistotniejsze jest zagwarantowanie praw dla polskich obywateli. Na pewno istotne dla nas jest to, żeby W. Brytania i UE mogły ze sobą współpracować - mówiła.

Zdjęcie Premier Beata Szydło /fot. Tomasz Adamowicz /FORUM

Jak podkreśliła, Wielka Brytania jest ważnym partnerem Polski i takim pozostanie.

Dziś brytyjska premier Theresa May przedstawi plan negocjacyjny swojego rządu przed formalnym rozpoczęciem negocjacji ws. wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej. Procedura ta ma się rozpocząć w marcu tego roku.



Na początku stycznia premier May zapowiedziała, że w marcu br. rozpocznie procedurę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. "Wyborcy zagłosowali za opuszczeniem wspólnoty i za zmianą - w 2017 roku zaczniemy to wprowadzać w życie" - stwierdziła.



Brytyjska prasa jeszcze przed przemówieniem Theresy May o wyjściu kraju z UE spekuluje, że premier jest skłonna rozważyć tzw. twardy Brexit i poświęcić brytyjskie członkostwo we wspólnym rynku na rzecz kontrolowania imigracji.



W poniedziałek minister finansów Philip Hammond w wywiadzie dla niemieckiej gazety "Welt am Sonntag" ostrzegł w niedzielę Unię Europejską, że jeśli W. Brytania straci dostęp do jednolitego rynku UE, może być zmuszona do zmiany modelu gospodarczego, by odzyskać konkurencyjność. Rzeczniczka brytyjskiego rządu zapewniła, że premier May podziela ten pogląd.