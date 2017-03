Brexit: Co z milionem Polaków pracujących na Wyspach?

Brexit może być dużym wyzwaniem z perspektywy rynku pracy - uważa Andrzej Kubisiak z Work Service. Jak wynika z szacunków, w Wielkiej Brytanii przebywa od 800 tysięcy do miliona Polaków.

- Dla wielu Polaków Wielka Brytania jest właściwie drugim domem, a teraz ich przyszłość jest niepewna - podkreśla ekspert. Dodaje, że pojawia się pytanie, czy prawa nabyte zostaną utrzymane. Jeśli tak, to ich sytuacja na rynku pracy paradoksalnie może się poprawić, gdyż rząd brytyjski zapowiada wprowadzenie nowej polityki imigracyjnej. Polityka ta ograniczy napływ nowych pracowników do tego kraju więc osoby, które już działają na rynku brytyjskim będą miały mniejszą konkurencję.

- Osoby, które myślą o wyjeździe do pracy do Wielkiej Brytanii, mogą mieć problem - uważa Andrzej Kubisiak. Podkreśla, że wszystko wskazuje na to, że w Wielkiej Brytanii pojawią się zarówno wizy, jak i pozwolenia na pracę.

Etap biurokracji, aby wejść na ten rynek pracy będzie dużo bardziej skomplikowany niż obecnie. To zaś spowoduje, że nie będzie to już rynek chętnie wybierany przez Polaków. - Będą wybierać takie kraje jak Niemcy, Norwegia czy Czechy - uważa ekspert. Dodaje, że Wielka Brytania, wychodząc ze struktur Unii Europejskiej, odcina pewną gałąź, z której chętnie w ostatnich latach korzystali Polacy.

Rozpoczynająca się 29 marca procedura Brexitu ma potrwać do dwóch lat.