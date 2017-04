Verhofstadt: Brytyjczycy zabiorą głos ws. relacji z UE

W ocenie głównego negocjatora ds. Brexitu w PE Guya Verhofstadta, dzięki przedterminowym wyborom, które mogą zostać przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, obywatele tego kraju będą się mogli wypowiedzieć ws. przyszłych relacji Zjednoczonego Królestwa z UE.

Zdjęcie Na zdjęciu Guy Verhofstadt /AFP

Szef frakcji Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy w Parlamencie Europejskim, były premier Belgii podkreślił w oświadczeniu opublikowanym na jednym z portali społecznościowych, że wybory w Wielkiej Brytanii to wewnętrzna sprawa tego kraju, ale Brexit będzie jednym z kluczowych elementów tego głosowania.

"To oznacza, że brytyjscy obywatele będą mieli możliwość powiedzenia, jak widzą przyszłe relacje między ich krajem a UE" - ocenił Verhofstadt. Zadeklarował, że jako negocjator ds. Brexitu ze strony PE będzie pracował z nowym rządem w Londynie na rzecz "najlepszej możliwej wspólnej przyszłości".

Syed Kamall - szef Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w PE, należący do tego samego ugrupowania, co brytyjska premier Theresa May - z zadowoleniem przyjął jej decyzję o chęci rozpisania przedterminowych wyborów.

"Zdecydowane zwycięstwo Partii Konserwatywnej da obu stronom jasność w nadchodzących negocjacjach ws. Brexitu, a także zapewni większą jedność w Zjednoczonym Królestwie i podstawy porozumienia, które będzie najlepsze w interesie zarówno Brytyjczyków, jak i mieszkańców UE" - oświadczył.

Parlament Europejski przyjął na początku kwietnia rezolucję wyznaczającą twarde warunki, pod którymi zgodzi się na porozumienie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE. Europosłowie żądają wywiązania się Londynu ze zobowiązań finansowych, zapewnienia praw obywateli UE mieszkających na Wyspach, a także przestrzegają przed zapewnieniem Wielkiej Brytanii fragmentarycznego dostępu do unijnego rynku wewnętrznego. PE ostrzegł, że w przypadku braku porozumienia w sprawie Brexitu Zjednoczone Królestwo automatycznie opuści UE 30 marca 2019 roku w sposób nieuporządkowany.

Premier Wielkiej Brytanii poinformowała we wtorek o woli rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych, do których miałoby dojść 8 czerwca. Jak podkreśliła, w środę złoży w tej sprawie wniosek w Izbie Gmin. Lider opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn już zapowiedział, że jego ugrupowanie poprze wniosek rządu. Przy poparciu laburzystów wniosek zostanie przyjęty.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka