"Wybory w Wielkiej Brytanii nie zmienią planów UE ws. Brexitu"

- Przedterminowe wybory w Wielkiej Brytanii nie zmieniają planów pozostałych 27 krajów UE w sprawie przygotowań do rozpoczęcia negocjacji Brexitu - poinformowało źródło zbliżone do szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska.

Zdjęcie Na zdjęciu brytyjska premier Theresa May /AFP

"Spodziewamy się, że wytyczne w sprawie Brexitu zostaną przyjęte przez Radę Europejską 29 kwietnia, po czym dyspozycje dotyczące negocjacji będą gotowe 22 maja" - podkreśliło źródło, dodając, że pozwoli to "27" na rozpoczęcie negocjacji.

Reklama

Dotrzymanie tego harmonogramu oznaczałoby, że rokowania z Londynem mogłyby zacząć się jeszcze przed planowanymi na 8 czerwca przedterminowymi wyborami parlamentarnymi w Wielkiej Brytanii.

Szef Rady Europejskiej rozmawiał we wtorek z premier Wielkiej Brytanii Theresą May w związku z jej deklaracją, że złoży wniosek o rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tusk nie informował o szczegółach, pisząc jedynie na Twitterze, że była to "dobra rozmowa".

Brytyjska premier zapowiedziała, że w środę złoży wniosek w Izbie Gmin w sprawie przyspieszonych wyborów. Lider opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn już zapowiedział, że jego ugrupowanie poprze inicjatywę rządu. Przy poparciu laburzystów wniosek zostanie przyjęty.