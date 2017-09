Dziś wchodzi w życie umowa CETA

​Od dziś Unia Europejska i Kanada rozpoczynają obniżanie i znoszenie ceł importowych na tysiące towarów. Częściowo wchodzi bowiem w życie unijno-kanadyjska umowa handlowa CETA, której wynegocjowanie zajęło prawie osiem lat.

Zdjęcie Premier Kanady Justin Trudeau na tle unijnej flagi /AFP

Umowa przewiduje zniesienie prawie wszystkich ceł i barier pozataryfowych między Unią Europejską a Kanadą, choć są wyjątki, a wśród nich drób.

Bruksela szacuje, że unijne przedsiębiorstwa zaoszczędzą prawie 500 milionów euro rocznie. To wartość ceł płaconych za towary z Unii wwożone do Kanady. Ponadto porozumienie dopuszcza firmy do przetargów, otwiera także rynek usług.

Jednak umowa wzbudza mieszane reakcje. Według ekspertów to porozumienie jest szansą dla firm, które widzą możliwości eksportowe na rynek kanadyjski, problem mogą mieć ci, którzy będą musieli konkurować z importem z Kanady, na przykład rolnicy.

Na razie wchodzi w życie tylko część handlowa. Natomiast wzbudzająca kontrowersje część inwestycyjna zacznie obowiązywać po zakończeniu ratyfikacji umowy we wszystkich unijnych krajach. Do tego czasu mają być rozwiane wątpliwości dotyczące międzynarodowego arbitrażu, który ma rozstrzygać spory na linii inwestor-państwo.