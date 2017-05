Emocje na Copernicus Festival 2017

Rolę i miejsce emocji w kulturze przez wiele wieków lekceważono, przeciwstawiając je rozumowi. Twierdzono, że to emocje są odpowiedzialne za rozmaite przejawy irracjonalności, stojące na drodze prawdziwego postępu. W drugiej połowie ubiegłego wieku poglądy te przewartościowano. ​Kolejna, czwarta już edycja Copernicus Festival poświęcona będzie właśnie emocjom.

Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że architektura ludzkiego umysłu oparta jest głównie o mechanizmy emocjonalne, które tyko w niewielkim zakresie kształtowane są przez myśl dyskursywną. Nie oznacza to jednak, że nasze umysły są narzędziami irracjonalności. To właśnie mechanizmy emocjonalne pozwalają nam na odpowiednie - racjonalne - dostosowanie się do środowiska, w którym przyszło nam żyć.

Rozum kontra emocje

Wykłady, dyskusje, spotkania i koncerty organizowane w ramach tegorocznej edycji Copernicus Festival będą miały na celu ukazanie rozmaitych związków między ludzką emocjonalnością i tworzoną przez człowieka kulturą.



Wraz z festiwalowymi gośćmi zastanowimy się, czy opozycja 'rozum - emocje' jest zasadna; czy możliwe są społeczności złożone z istot pozbawionych emocji; czy sztuka jest jedynie sposobem na wyrażanie stanów emocjonalnych, czy też przejawem działania rozumu; jak emocje wpływają na sposób poznawania przez nas świata; czy zwierzęta odczuwają emocje tak samo jak ludzie?



Tak jak w poprzednich edycjach, na Copernicus Festival składać się będzie kilka pasm. W ramach "Wykładów gwiazd" i debat wysłuchać będzie można wystąpień i dyskusji toczonych między światowej sławy naukowcami, filozofami i artystami.



Wykłady gwiazd

Zdjęcie / W środę 24 maja o godz. 19.00 wykład wygłoszą Hanna i Antonio Damasio, światowej sławy neurobiolodzy i koryfeusze "rewolucji afektywnej“ w psychologii. Po wykładzie odbędzie się debata z ich udziałem poświęcona relacji między rozumem i emocjami (godz. 20.30).

W czwartek 25 maja (godz. 19.00) wykład wygłosi wybitna psycholożka rozwojowa z Uniwersytetu Yale, Karen Wynn. Po jej wykładzie odbędzie się debata poświęcona emocjom społecznym.

W piątek 26 maja o godz. 19.00 wykład wygłosi Paul Bloom, wybitny psycholog i popularyzator nauki.

W sobotę 27 maja (godz. 19.00) wykład wygłosi Mark Miodownik, materiałoznawca i autor poczytnych książek popularnonaukowych. Natomiast debata o godz. 20.30 poświęcona będzie emocjom w literaturze, a udział w niej wezmą Magdalena Grzebałkowska i Jerzy Sosnowski.

W ostatnim dniu Festiwalu, w niedzielę 28 maja o godz. 19.00 wykład wygłosi jeden z najważniejszych polskich fizyków, Krzysztof Meissner. O godz. 20.30 wraz z ks. Michałem Hellerem weźmie on udział w debacie poświęconej roli emocji w nauce.

Śniadania Mistrzów, Perceptio, Inventio

Pasmo Śniadania mistrzów to spotkania z czołowymi polskimi naukowcami i ludźmi kultury, podczas których w mniej formalnej atmosferze będzie można zadać im pytania o ich pracę i pasje, a przede wszystkim o to, jaką rolę w ich życiu zawodowym odgrywają emocje.



Gośćmi Festiwalu będą:



Andrzej Białas

Janina Ochojska

Anna Dymna

Andrzej Chwalba

Andrzej i Fryderyk Zollowie.

W ramach pasma Perceptio odbędzie się seria spotkań ukazująca rolę emocji - analizowaną z perspektywy nauki - w rozmaitych dziedzinach kultury: literaturze, muzyce, sporcie, polityce i sztukach wizualnych.

Z kolei pasmo Inventio poświęcone będzie ukazaniu związków między emocjami a technologią. W ramach interaktywnej wystawy i specjalistycznych wykładów postaramy się pokazać, że technologia nie tylko potrafi budzić emocje, ale także wykorzystywać wiedzę o ludzkich mechanizmach emocjonalnych po to choćby, by łatwiej nam było korzystać z osiągnięć współczesnej techniki.

W wieczornym Paśmie filmowym zamierzamy zorganizować pięć nocy filmowych zatytułowanych Strach, Zdziwienie, Melancholia, Pogarda i Zazdrość. W każdy wieczór, obok projekcji filmu (lub filmów) odbędzie się dyskusja z udziałem wybitnych specjalistów poświęcona tytułowym emocjom.

Lekcje czytania

W ramach Festiwalu odbędą się także spotkania Lekcje czytania i Nauka czytania. Te pierwsze przeznaczone są dla licealistów, którzy mają okazję porozmawiać o książkach popularnonaukowych z ich autorami lub tłumaczami. Natomiast Nauka czytania to prowadzone przez młodych naukowców zajęcia dla dzieci poświęcone tropieniu wątków filozoficznych i naukowych w znanych bajkach.

Program Copernicus Festival 2017 wzbogacony zostanie o dwa koncerty: Ensamble Mandel, wybitnych muzyków węgierskich, którzy wystąpią wraz ze Sławomirem Zubrzyckim; oraz imprezę disco, podczas której DJ’em będzie Bartosz "FISZ" Waglewski.

Emocje Panka

Tegorocznej edycji Festiwalu towarzyszyć też będzie twórczość jednego z największych grafików dwudziestego wieku, Jerzego Panka.



Grafiki Panka - szczególnie te przedstawiające twarze - obecne będą (w formie wielkoformatowych tablic) na wszystkich niemal wydarzeniach festiwalowych oraz w przestrzeni publicznej.