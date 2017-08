IPN prowadzi postępowanie karne w sprawie Lecha Wałęsy

Pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej prowadzi postępowanie karne w sprawie składania fałszywych zeznań przez Lecha Wałęsę - ustaliła Informacyjna Agencja Radiowa. Postępowanie dotyczy złożenia przez Lecha Wałęsę nieprawdziwych zeznań, mających służyć za dowód w postępowaniu przygotowawczym dotyczącym dokumentów z teczki personalnej i teczki pracy TW "Bolek" znalezionej w domu Czesława Kiszczaka.

Zdjęcie Lech Wałęsa /Artur Szczepański /Reporter

Podczas okazywania byłemu prezydentowi dokumentów TW "Bolek" twierdził on, że nie zostały one przez niego napisane, ani podpisane. W związku z tym prokuratorzy IPN sprawdzali, czy funkcjonariusze SB podrabiali dokumenty z teczki personalnej i teczki pracy TW "Bolek". Pod koniec czerwca na podstawie opinii Instytutu Ekspertyz Sądowych imienia Jana Sehna w Krakowie oraz zeznań świadków, w tym byłych funkcjonariuszy SB, prokuratorzy IPN uznali, że ponad 50 dokumentów z lat 1970-1976, w tym zobowiązanie do współpracy ze SB, doniesienia i pokwitowania odbioru pieniędzy są autentyczne, czyli zostały wytworzone lub podpisane przez Lecha Wałęsę.



Szef pionu śledczego IPN prokurator Andrzej Pozorski - powiedział IAR, że postępowanie dotyczy też innych spraw, w których zeznawał były prezydent, podczas których twierdził, że nie współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa, nie pobierał za to wynagrodzeń czy nie pisał donosów.



Postępowanie, które zostało wszczęte 29 czerwca, prokuratorom IPN zlecił Prokurator Generalny, do którego wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego prezydenta.