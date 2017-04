Egzamin gimnazjalny 2017 - język polski. Co najtrudniejsze?

Tegoroczny egzamin gimnazjalny 2017 zbliża się wielkimi krokami. Już 19 kwietnia (środa) uczniowie przystąpią do pierwszej części egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów humanistycznych. Jakie zadanie z język polskiego, w ubiegłym roku okazało się najtrudniejsze? Przypominamy!

Zdjęcie Toruń; Ostatnie chwile przed ubiegłorocznym egzaminem gimnazjalnym z części humanistycznej /Fot. Mikolaj Kuras /

Egzamin gimnazjalny z języka polskiego jest dla uczniów najłatwiejszy. Świadczą o tym wyniki publikowane przez Centralną Komisje Egzaminacyjną. W ubiegłym roku średni wynik wszystkich zdających wynosił 65,73 proc. punktów.

Ale do rzeczy. Które zdanie z języka polskiego okazało się najtrudniejsze? CKE, z każdego z przedmiotów zdawanego na ubiegłorocznym egzaminie gimnazjalnym, wybrała zadania, które uczniom sprawiły najwięcej problemów. W części humanistycznej na teście z języka polskiego, gimnazjaliści największe trudności mieli z zdaniem sprawdzającym funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej.

W zadaniu, uczniowie mieli wskazać, czy wypowiedzenie: "Do domu spacerem przez gwarny rynek" jest zdaniem pojedynczym, czy równoważnikiem zdania i wybrać odpowiednie uzasadnienie. Tylko 54 proc. poprawnie wskazało, że jest to równoważnik zdania (B) ponieważ (3.) nie ma osobowej formy czasownika. Zdaniem CKE, problemy pozostałych uczniów mogły wynikać z braku umiejętności rozpoznawania podstawowych funkcji składniowych wyrazów. Mówiąc zwięźle gimnazjaliści nie potrafili rozpoznać podmiotu i orzeczenia. Jest to umiejętność, którą uczeń powinien zdobyć już w klasie szóstej.



Zdjęcie Egzamin gimnazjalny - język polski. To zadanie sprawiło uczniom najwięcej trudności w roku 2016 / CKE /

Arkusz egzaminu z języka polskiego zawierał 22 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych pojawiły się różne ich typy: wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz i na dobieranie. Zadanie krótkiej odpowiedzi wymagało od gimnazjalistów zajęcia stanowiska i uzasadnienia go w odwołaniu do tekstu Tadeusza Rojka Damy, rycerze i dżinsy oraz własnych obserwacji, a zadanie rozszerzonej odpowiedzi − napisania charakterystyki bohatera literackiego, który wolność uznał za najważniejsze wartości.

Egzamin gimnazjalny ma formę pisemną i składa się z trzech części. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać. Egzaminu nie można zatem nie zdać.‎