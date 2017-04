Egzamin gimnazjalny 2017. Co można zabrać ze sobą na salę?

Już w środę, 19 kwietnia, rozpoczyna się trzydniowy maraton egzaminu gimnazjalnego 2017. W pierwszym dniu uczniowie zmierzą się z językiem polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie. We wtorek, 20 kwietnia, napiszą egzamin z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych. Ostatniego, trzeciego dnia, czyli 21 kwietnia, gimnazjaliści zmierzą się z testem z języka obcego nowożytnego. Warto zwrócić uwagę na to, co można, a czego absolutnie nie wolno wnieść na salę egzaminacyjną. Zobacz, o czym nie powinieneś zapomnieć przed egzaminem gimnazjalnym!

Co można wnieść na salę? Najważniejsze przybory

Każdy uczeń powinien mieć na egzaminie gimnazjalnym długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), którym będzie zapisywał rozwiązania lub odpowiedzi.

Na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Jeżeli polecenie nakazuje, by uczeń wykonał rysunek, należy zrobić go długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki - również linijkę. ‎

Na egzaminie gimnazjalnym nie można korzystać z kalkulatora ani słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Wykluczone jest posiadanie wszelkiego rodzaju przedmiotów "przynoszących szczęście" jak maskotki, breloki itp.



Zdający ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Z dodatkowych materiałów pomocniczych i przyborów mogą korzystać ci uczniowie, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Zobacz poniższą tabelę:



Oprócz tego, uczniowie cierpiący na choroby przewlekłe lub niesprawne mogą czasowo korzystać z zaleconego przez swojego lekarza sprzętu medycznego i leków, jeśli są niezbędne ze względu na chorobę.



Nie zapomnij!

Niezbędny do przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego jest dokument potwierdzający tożsamość. Uczniowie klas trzecich wchodzą na salę, w której odbywa się egzamin, za okazaniem dokumentu. Może to być np. legitymacja szkolna lub dowód.





