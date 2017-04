Egzamin gimnazjalny 2017. Dziś część matematyczno-przyrodnicza

Wczoraj królowały przedmioty humanistyczne, dziś czas na matematykę, biologię, chemię, fizykę i geografię. Około 350 tysięcy gimnazjalistów przystąpi do egzaminu z wiedzy matematyczno-przyrodniczej.

Zdjęcie Dziś uczniowie zmierzą się z matematyką i przedmiotami przyrodniczymi /Darek Delmanowicz /PAP

Trzydniowy maraton zakończy jutro test z języka obcego. Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie będą rozwiązywać zadania w dwóch blokach. Pierwszy rozpocznie się o godzinie 9 i będzie zawierał zadania z nauk przyrodniczych. Później. po przerwie, o godzinie 11 gimnazjaliści dostaną do rozwiązania testy matematyczne.

Po pierwszym dniu egzaminów byli jednak dobrej myśli. "Matematyka jest zazwyczaj dość prosta na egzaminie, więc stresować się nie będę" - mówił jeden z uczniów.

Drugi zalecał skupienie, dokładne czytanie pytań, bo - jak podkreślał - zawsze może się wkraść błąd nawet w prostych obliczeniach.

Gimnazjaliści bardziej niż matematyki boją się przedmiotów przyrodniczych. W tym przypadku, na co zwracali uwagę, trzeba posiadać dość szeroką wiedzę. Po rozwiązaniu, testy zostaną zakodowane i trafią do egzaminatorów z okręgowych komisji. Wyniki uczniowie poznają w połowie czerwca.

To, jak egzaminy wypadną, będzie miało wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w kwietniu będzie go pisać w drugim terminie w czerwcu.