Egzamin gimnazjalny 2017. Wyciekły arkusze, uwaga!

Przecieki i wykradzione arkusze egzaminu gimnazjalnego – co roku różnego rodzaju oszuści próbują naciągać gimnazjalistów, oferując im poznanie zadań jeszcze przed egzaminem. W zmian żądają zazwyczaj drobnych opłat. Czy to możliwe, by arkusze mogły wyciec do sieci i za co najczęściej płacą gimnazjaliści? Wyjaśniamy!

Od lat przedstawiciele komisji egzaminacyjnych przekonują, że nie ma możliwości, by arkusze wyciekły. Są one dobrze zabezpieczane zarówno na etapie przygotowania zadań jak i drukowania. Kiedy arkusze egzaminu gimnazjalnego trafiają do szkół są zamknięte w odpowiednio zabezpieczonych szafach lub sejfach, które muszą być zaplombowane. Otwiera się je dopiero tuż przed egzaminem.

Skoro nie ma możliwości przecieków przed egzaminem gimnazjalnym, za co płacą uczniowie? Co tak naprawdę zawierają arkusze egzaminacyjne oferowane w sieci? Oszuści zazwyczaj działają tak, że dopiero po wpłaceniu określonej sumy uczeń może otrzymać dostęp do arkusza. Najczęściej jest to albo arkusz z lat poprzednich, albo kompilacja zadań z różnych arkuszy.

Gdyby arkusze rzeczywiście wyciekły, egzamin gimnazjalny zostałby unieważniony. Uczniowie musieliby go powtarzać i odpowiadać na zupełnie nowe pytania.

Przypominamy, że egzamin gimnazjalny 2017 rusza w środę. O godzinie 9:00 rozpocznie się pierwszy etap części humanistycznej. W czwartek (20 kwiecień) gimnazjaliści zmierzą się z przedmiotami przyrodniczymi i matematyką. Piątek to dzień języków obcych na egzaminie gimnazjalnym.

