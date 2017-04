RPO napisał list do gimnazjalistów. "Trzymam kciuki, powodzenia"

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w specjalnym liście do gimnazjalistów przed rozpoczynającą się jutro sesją egzaminów gimnazjalnych przypomniał uczniom, że przyszłość jest i będzie w ich rękach. Życzył im powodzenia i zapewnił, że będzie trzymał za nich kciuki.

"Przed Wami maraton egzaminacyjny wieńczący trzyletnią naukę w gimnazjum. Historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, nauki przyrodnicze, matematyka i języki obce z pewnością zajmują Wasze myśli od świtu do zmierzchu. Każdy przeżywa egzamin na swój sposób, jedni stresują się więcej, inni mniej. To ważne wyzwanie, ale jestem przekonany, że dzielnie stawicie mu czoła" - napisał Rzecznik Praw Dziecka do gimnazjalistów.

Przypomniał, że każdy egzamin to podsumowanie pewnego etapu, a wypełniane przez nich arkusze testowe pozwolą zweryfikować czego nauczyli się w ostatnich latach, jak bardzo chcieli poznać otaczający świat.

"Czy zdecydują, że w przyszłości zostaniecie wybitnymi prawnikami, lekarzami, będziecie rewolucjonizować cywilizację nowatorskimi projektami, spełniać własne marzenia, te małe i te duże? Nie! Wierzę w Wasz końcowy sukces, wierzę, w to, że wspólnie z nauczycielami odpowiednio przygotowaliście się do egzaminu, ale pamiętajcie - niezależnie od ostatecznego wyniku - przyszłość ciągle jest i będzie w Waszych rękach" - podkreślił Michalak.

"Mocno trzymam kciuki za każdą Uczennicę i każdego Ucznia w Polsce, którzy w najbliższych dniach będą brali udział w egzaminie gimnazjalnym. Powodzenia!" - napisał.

Około 350 tys. uczniów klas III gimnazjów w całym kraju będzie w środę, czwartek i piątek pisać obowiązkowy egzamin gimnazjalny. Pierwszego dnia będzie sprawdzana ich wiedza humanistyczna, drugiego - matematyczno-przyrodnicza, trzeciego - z języków obcych.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w kwietniu, to będzie go pisać w drugim terminie w czerwcu.