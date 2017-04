Egzamin gimnazjalny 2017. Arkusze CKE i rozwiązania na INTERIA.PL

Dziś już ostatni, trzeci dzień egzaminu gimnazjalnego 2017. Uczniowie zmagają się z językami obcymi. O godz. 9.00 rozpoczął się egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Po przerwie, o godz. 11.00, gimnazjaliści przystąpią do testu na poziomie rozszerzonym. Około południa na portalu Interia.pl opublikujemy arkusze egzaminacyjne CKE wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez ekspertów.

Egzamin z języka obcego na każdym poziomie trwa 60 minut.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Nie określa się jednak na testach progu zdawalności, co oznacza, że egzaminu nie można nie zdać. Wyniki egzaminu gimnazjalnego zostaną ogłoszone 16 czerwca 2017 roku. Decydują one o przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej.

Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie mógł przystąpić do egzaminu gimnazjalnego 2017 w pierwszym terminie, będzie go pisać w czerwcu.

Kiedy egzamin gimnazjalny może zostać przerwany lub unieważniony?