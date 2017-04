Egzamin gimnazjalny 2017. Język angielski poziom podstawowy [ARKUSZ I ODPOWIEDZI]

Języki obce – to z nimi zmagali się uczniowie na piątkowym egzaminie gimnazjalnym. O godzinie 10:00 zakończyła się pierwsza część - egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowy, na którym gimnazjaliści najczęściej zdawali język angielski. Poniżej publikujemy arkusz CKE z języka angielskiego poziom podstawowy oraz odpowiedzi zaproponowane przez naszych ekspertów.

Zdjęcie Dziś trzeci dzień egzaminu gimnazjalnego 2017. Uczniowie mierzą się z językiem obcym /PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS /East News

Język angielski na poziomie podstawowym na egzaminie gimnazjalnym 2017 zdaje aż 85 proc. wszystkich uczniów (94 proc. tej grupy przystąpi również do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym). Angielski cieszy się od lat największa popularnością i w wielu szkołach jest wiodącym językiem obcym.

Reklama

Na drugim miejscu wśród zdawanych przez uczniów języków plasuje się niemiecki - zdawało go 12 proc. gimnazjalistów. Trzeci najczęściej zdawany język obcy to rosyjski, choć różnica w porównaniu do angielskiego jest ogromna - bo zdaje go jedynie 2 proc. gimnazjalistów. Chęć zdawania egzaminu z francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego zadeklarowało poniżej 1 proc. gimnazjalistów.

Publikujemy ARKUSZ CKE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - poziom podstawowy, transkrypcję oraz proponowane przez naszych ekspertów odpowiedzi. Kolejne rozwiązania pojawiają się co kilka minut. Aby odświeżyć wciśnij F5!



JĘZYK ANGIELSKI - poziom podstawowy (POBIERZ ARKUSZ) + (POBIERZ TRANSKRYPCJĘ)

Zdjęcie / / INTERIA.PL

Zobacz pozostałe arkusze egzaminacyjne wraz z odpowiedziami!

ARKUSZ EGZAMINACYJNY I ODPOWIEDZI z historii oraz wiedzy o społeczeństwie ZNAJDZIESZ TUTAJ

ARKUSZ EGZAMINACYJNY I ODPOWIEDZI z języka polskiego ZNAJDZIESZ TUTAJ

ARKUSZ EGZAMINACYJNY I ODPOWIEDZI z matematyki ZNAJDZIESZ TUTAJ

ARKUSZ EGZAMINACYJNY I ODPOWIEDZI z przedmiotów przyrodniczych ZNAJDZIESZ TUTAJ

Egzamin gimnazjalny 2017 1 24 Dziś drugi dzień egzaminu gimnazjalnego 2017. Uczniowie mierzą się z zadaniami z przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki. Sesja zakończys się jutro egzaminem z języka obcego. Autor zdjęcia: Grzegorz Skowronek Źródło: 24

Kiedy wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017?

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017 uczniowie poznają 16 czerwca. Przystąpienie do sprawdzianu było warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub innych ważnych wypadków losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w tym tygodniu, to będzie go pisać w drugim terminie w czerwcu. Jeszcze raz do egzaminu musi przystąpić uczeń, który został przyłapany na ściąganiu.

Egzaminu gimnazjalnego nie można nie zdać, ale dobry wynik z pewnością pomoże w dostaniu się do wymarzonej szkoły średniej.

Wszystkie arkusze z zadaniami oraz nieoficjalne odpowiedzi publikujemy w naszym raporcie specjalnym - EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017