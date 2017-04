Egzamin gimnazjalny 2017. Język niemiecki poziom podstawowy [ARKUSZ I ODPOWIEDZI]

Język niemiecki na poziomie podstawowym był drugim najczęściej zdawanym na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym językiem obcym nowożytny. Poniżej publikujemy arkusz CKE z niemieckiego - poziom podstawowy. Wkrótce znajdziecie tutaj również odpowiedzi zaproponowane przez naszych ekspertów.

Od godziny 9:00 do godziny 10:00 gimnazjaliści pisali dziś egzaminy z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym. Najwięcej uczniów zdawało język angielski - aż 85 proc. wszystkich trzecioklasistów. Niemiecki - choć dzieli go spora przepaść, jeśli spojrzymy na liczbę zdających go na egzaminie gimnazjalnym uczniów - był drugim najczęściej zdawanym językiem obcym. Swoje umiejętności językowe z niemieckiego na poziomie podstawowym sprawdziło 40 tys. gimnazjalistów, czyli 12 proc. wszystkich zdających.

Egzamin gimnazjalny 2017 rozpoczął się w środę (19 kwietna) i trwał trzy dni. Uczniowie kolejno pisali egzaminy z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Piątek był dniem języków obcych.

Publikujemy arkusz CKE - niemiecki poziom podstawowy. Niebawem znajdziecie tutaj pierwsze odpowiedzi zaproponowane przez naszych ekspertów.



JĘZYK NIEMIECKI – poziom podstawowy (POBIERZ ARKUSZ) + (POBIERZ TRANSKRYPCJĘ)

Kiedy wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017?

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017 uczniowie poznają 16 czerwca. Przystąpienie do sprawdzianu było warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub innych ważnych wypadków losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w tym tygodniu, to będzie go pisać w drugim terminie w czerwcu. Jeszcze raz do egzaminu musi przystąpić uczeń, który został przyłapany na ściąganiu.

Egzaminu gimnazjalnego nie można nie zdać, ale dobry wynik z pewnością pomoże w dostaniu się do wymarzonej szkoły średniej.