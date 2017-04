Egzamin gimnazjalny 2017. Przedmioty przyrodnicze [ARKUSZ I ODPOWIEDZI]

Od godziny 9.00 gimnazjaliści zmagali się dziś na egzaminie z zadaniami z zakresu biologii, geografii, chemii i fizyki. Już niebawem na portalu Interia.pl opublikujemy arkusz CKE i nieoficjalne odpowiedzi z części przyrodniczej zaproponowane przez ekspertów.

Zdjęcie Około 350 tys. uczniów klas III gimnazjów rozpoczęło w środę egzamin gimnazjalny 2017 /Daniel Dmitriew /FORUM

Drugi dzień egzaminu gimnazjalnego 2017 upływa uczniom pod znakiem nauk przyrodniczych i matematyki. Gimnazjaliści zmierzyli się najpierw z testem z biologii, geografii, chemii i fizyki. Na rozwiązanie zadań mieli 60 minut (dyslektycy 80 minut). O godz. 11.00 zasiądą do rozwiązywania bloku zadań z królowej nauk - matematyki. Ta część egzaminu gimnazjalnego 2017 potrwa 90 minut (dla dyslektyków 135 minut).

Po wyjściu z pierwszej części egzaminu uczniowie przyznali, że zadania przyrodnicze były trudne. To, co ich zaskoczyło, to spora liczba pytań z zakresu chemii.

Oficjalne, ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016 zostaną ogłoszone 16 czerwca. Zaświadczenia uczniowie otrzymają 23 czerwca wraz ze świadectwem szkolnym.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać. Egzaminu gimnazjalnego nie można zatem nie zdać.‎ Wyniki są jednak istotne, bo stanowią część kryterium przy przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej.



Kiedy egzamin gimnazjalny może zostać przerwany lub unieważniony?