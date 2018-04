Egzamin gimnazjalny 2018. Część humanistyczna - co będzie?

Co będzie na egzaminie gimnazjalnym 2018 z polskiego oraz historii i WOS-u? Im bliżej 18 kwietnia, tym częściej uczniowie zadają sobie to pytanie. Nikt nie może jednak udzielić na nie odpowiedzi, bo zawartość arkuszy, aż do momentu egzaminu, jest tajemnicą. Przypominamy za to, jakie tematy pojawiły się na dwóch poprzednich egzaminach w części humanistycznej.

Zdjęcie Egzamin gimnazjalny 2018 tuż, tuż /123RF/PICSEL

Część humanistyczna - egzamin gimnazjalny 2017



Reklama

Pierwsza część egzaminu humanistycznego sprawdza wiedzę z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. W ubiegłym roku gimnazjaliści przekonywali, że test z historii i WOS-u nie sprawił im szczególnych trudności. Pytania dotyczyły m.in. starożytnego Egiptu, renesansu i baroku, a także dochodów UE. W jednym z pytań pojawił się obrazek stroju. Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć, czy jest to strój barokowy. Padło także pytanie o szarą strefę. Na podstawie tekstu źródłowego gimnazjaliści mieli również stwierdzić, czy opisuje on humanizm, czy racjonalizm. Odpowiedź należało uzasadnić.



Pytania i odpowiedzi z historii oraz WOS znajdziesz tutaj (kliknij)



Druga część dotyczy języka polskiego. W ubiegłym roku na egzaminie pojawiły się pytania na temat jednej z fraszek Jana Kochanowskiego. Uczniowie musieli znać m.in. takie figury jak pytanie retoryczne. Dłuższa wypowiedź pisemna na teście z języka polskiego miała formę rozprawki. Gimnazjaliści musieli w niej uzasadnić, podając przykłady z literatury, czy marzenia mają moc sprawczą. Arkusz z języka polskiego i proponowane odpowiedzi znajdziesz tutaj



Część humanistyczna - egzamin gimnazjalny 2016



Jeśli chodzi o historię i wiedzę o społeczeństwie w 2016 roku, uczniowie przyznawali, że to z tym pierwszym przedmiotem mieli więcej trudności. Ta część testu opierała się głównie na tekstach źródłowych - sprawdzając umiejętności czytania ze zrozumieniem i kontekstowego wykorzystania zdobytych w gimnazjum informacji oraz czytaniu map. Na WOS-ie pojawiły się pytania o uchodźców, Unię Europejską i zadania prezydenta RP. Pytania z historii i wiedzy o społeczeństwie