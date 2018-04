Egzamin gimnazjalny 2018. Język angielski - co powtórzyć?

Egzamin gimnazjalny 2018 z języka obcego już za kilka dni! Zobacz, co pojawiło się na testach z języka angielskiego w ubiegłym roku. Prezentujemy zadania z poziomu podstawowego i rozszerzonego.

Egzamin gimnazjalny 2017 - język angielski



Podczas egzaminu gimnazjalnego 2017 z języka angielskiego na poziomie podstawowym uczniowie wysłuchali m.in. rozmowy dwójki przyjaciół. Dyskutowali oni, na co przeznaczą pieniądze wygrane w loterii (wśród odpowiedzi pojawiło się m.in.: pomaganie zwierzętom, podróżowanie, kręcenie filmu). Następnie uczniowie wysłuchali komunikatu dla uczestników wyjazdu szkolnego i musieli wybrać, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. W kolejnych zadaniach przytoczono SMS-y i e-maile w języku angielskim. Gimnazjaliści musieli wybrać temat przewodni krótkich wiadomości (jeden z e-maili dotyczył zgubienia telefonu). Inne zadanie zawierało opisy trzech psów oraz zdania ich dotyczące. Należało dopasować zdania do opisów pupili.



Na egzaminie gimnazjalnym 2017 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym uczniowie usłyszeli m.in. cztery wypowiedzi na temat pobytu u rodzin za granicą podczas wymian uczniowskich. Do każdej z wypowiedzi należało dopasować jedno zdanie. W innym zadaniu gimnazjaliści musieli dopasować pytania do konkretnych akapitów tekstu, który dotyczył testu dla przyszłych kierowców taksówek. Kolejne zadanie składało się z opisów trzech nastolatek, fanek serialu "The Ship", oraz opisów wycieczek związanych z serialem. Zadaniem gimnazjalisty było właściwe dopasowanie osoby do kierunku podróży. Ostatnią częścią arkusza na poziomie rozszerzonym była wypowiedź pisemna. Uczniowie mieli napisać krótką wiadomość e-mail na temat swojego udziału w telewizyjnym programie kulinarnym.



Zobacz arkusze z języka angielskiego 2017. Kliknij: poziom podstawowy lub poziom rozszerzony

Zobacz arkusze z języka angielskiego 2016. Kliknij: poziom podstawowy lub poziom rozszerzony