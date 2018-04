Egzamin gimnazjalny 2018. Matematyka i przedmioty przyrodnicze - zadania z ubiegłych lat

Część matematyczno-przyrodnicza jest zmorą polskich gimnazjalistów. Uczniowie niemal co roku powtarzają, że zadania z przedmiotów ścisłych, a w szczególności z matematyki, sprawiają im najwięcej trudności. Zobacz, jakie zadania z matematyki, biologii, fizyki, geografii i chemii pojawiły się na egzaminach w ubiegłych latach.

Część matematyczno-przyrodnicza - egzamin gimnazjalny 2017

Pierwsza część egzaminu dotyczy przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Po egzaminie 2017 uczniowie przyznali, że ta część była wyjątkowo trudna. To, co ich zaskoczyło, to spora liczba pytań z zakresu chemii. W zadaniach pytano m.in. o sieć pokarmową, kwasy nukleinowe, wirus różyczki, związki pomiędzy warunkami klimatycznymi a strefami roślinności.

Druga część to zadania z matematyki. Test zawiera zarówno zdania zamknięte jednokrotnego wyboru, jak zadania otwarte - wyżej punktowane. Podczas egzaminu gimnazjalnego w ubiegłym roku uczniowie byli pytani m.in. o zaokrąglanie ułamków okresowych, rachunek prawdopodobieństwa, objętość graniastosłupa, wyrażenie algebraiczne przedstawiające różnicę kwoty uzyskanej za sprzedane warzywa i kosztu ich zakupu, ustalenie zbioru liczb dwucyfrowych spełniających warunki zadania.

Część matematyczno-przyrodnicza - egzamin gimnazjalny 2016

W 2016 r. najwięcej uczniów "wyłożyło się" na zadaniu z matematyki, wymagającym zastosowania twierdzenia Pitagorasa w dość nietypowej sytuacji.

"Ewa narysowała kwadrat o boku 1, prostokąt o bokach 2 i 1 oraz kąt prosty o wierzchołku O. Następnie do wierzchołka O kąta prostego odmierzyła na jednym ramieniu kata odcinek OA o długości również przekątnej kwadratu, a na drugim ramieniu odcinek OB o długości równej przekątnej prostokąta" - brzmiała treść, najtrudniejszego jak się okazało, zadania na egzaminiegimnazjalnym w ubiegłym roku. Gimnazjalista miał za zadanie wskazać, której z zaproponowanych wartości jest równa długość odcinka AB.

Rozwiązanie zadania polegało na zauważeniu, że odcinek AB jest przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego BOA, którego przyprostokątne OA i OB są przekątnymi danego kwadratu i prostokąta. Aby wyznaczyć długości tych odcinków, należało zastosować twierdzenie Pitagorasa i wykonać obliczenia z użyciem pierwiastków. Zadanie okazało się najtrudniejszym w arkuszu - poprawnie rozwiązało je tylko 30 proc. gimnazjalistów. Cały arkusz z matematyki 2016 dostępny jest TUTAJ (kliknij)

W części dotyczącej przedmiotów przyrodniczych w 2016 r. gimnazjaliści byli pytani m.in. o zjawisko symbiozy, allele recesywne i dominujące, astygmatyzm, przebieg reakcji kwasu etanowego (octowego) z substancją Y. Zobacz zadania z przedmiotów przyrodniczych 2016 TUTAJ (kliknij)