Egzamin gimnazjalny 2018. Przecieki? Uwaga, nie daj się oszukać!

Każdego roku oszuści próbują naciągać uczniów na "przecieki" egzaminu gimnazjalnego. W sieci krążą oferty, które rzekomo zawierają zadania z testów. W zmian naciągacze żądają drobnych opłat. Gimnazjalisto, nie daj się oszukać!

Zdjęcie Egzamin gimnazjalny 2018 rozpoczyna się 18 kwietnia /LUKASZ SOLSKI /East News

CKE co roku uspokaja gimnazjalistów, że nie ma możliwości, by arkusze egzaminacyjne wyciekły. Trafiają do szkół w odpowiednio zabezpieczonych szafach albo sejfach, które otwiera się dopiero przed samym egzaminem.

Mimo to od kilku lat w sieci krążą oferty z "przeciekami". Oszuści oferują gimnazjalistom rzekomą treść zadań z testów, jednak dopiero po wpłaceniu określonej sumy (m.in. poprzez wysłanie SMS-a).

Następnie uczniom udostępniane są zadania, które albo pochodzą z arkuszy z ubiegłych lat, albo są wymyślone. Gimnazjalisto, nie daj się oszukać! Nie wierz w oferty "przecieków", które mają na celu jedynie wyłudzenie pieniędzy.

Jeśli chcesz się sprawdzić przez egzaminem, zobacz, co pojawiło się na testach w ubiegłych latach .



Jak informuje CKE, w 2018 r. do egzaminu gimnazjalnego zostało zgłoszonych ponad 349 tys. uczniów z prawie 7,1 tys. szkół.



Na egzamin gimnazjalny 2018 CKE we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 192 różnego rodzaju arkusze, w tym: 102 arkusze z historii i wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych i matematyki w języku polskim i litewskim oraz 90 arkuszy i 36 płyt z języków obcych nowożytnych.