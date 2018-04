Egzamin gimnazjalny 2018. Wyciekł test? CKE składa doniesienie na policję

Centralna Komisja Egzaminacyjna składa doniesienie na policję w związku z podejrzeniem ujawnienia fragmentu dzisiejszych testów gimnazjalnych. Na jednym z portali społecznościowych - przed rozpoczęciem egzaminu - pojawiła się część polecenia z pracy z języka polskiego.

Zdjęcie 18 kwietnia gimnazjaliści pisali egzamin w całej Polsce /Krzysztof Kapica /East News

Temat charakterystyki z tegorocznego testu opublikował jeden z użytkowników Twittera. "Otworzyliśmy arkusz z nauczycielką" - stwierdził autor posta.



Niektórzy uczniowie stwierdzili, że poznali temat charakterystyki z egzaminu gimnazjalnego 2018 przed wejściem na salę.

Reklama

"Na 20 minut przed egzaminem z języka polskiego na Twitterze jakaś uczennica opublikowała informacje o zarysie tematu z języka polskiego" - powiedział w środę PAP dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Zaznaczył, że nie było przecieku treści całego arkusza egzaminacyjnego.

"Zgłosiliśmy to na policję. Jeżeli policji uda się ustalić, kto to zrobił, w jakiej szkole do tego doszło - bo to musiał zrobić dyrektor szkoły, nauczyciel - to w tej szkole zostanie unieważniony egzamin dla wszystkich zdających" - powiedział dyrektor CKE . Podkreślił, że konsekwencja poniesie też dyrektor szkoły i nauczyciel.

Jak zaznaczył Smolik, to właśnie możliwość "wycieku" treści arkuszy egzaminacyjnych jest powodem, dla którego trafiają one do szkół dopiero w dniu egzaminu. "Gdyby arkusz trafił do szkoły dzień wcześniej, mogłaby zostać ujawniona cała jego treść, a to skutkowałoby unieważnieniem egzaminu w całym kraju" - poinformował.

Jak wyglądał egzamin z j. polskiego?

Arkusz z języka polskiego zawierał 22 zadania - wśród nich były 20 zadania zamknięte, czyli takie, w których uczeń sam musiał wybrać prawidłową odpowiedź z zaproponowanych. Odnosiły się one do zamieszczonych w arkuszu: fragmentu tekstu Barbary Skargi "Godność w godzinie rozpaczy" opublikowanego w Tygodniku Powszechnym, powieści Małgorzaty Musierowicz "Tygrys i Róża", wiersza Jonasza Kofty "Wyspa" oraz tekstu Jana Burzyńskiego "Rowerować, teatrować czy kawkować".

Zdjęcie Egzamin gimnazjalny 2018 / fot. Paweł Relikowski/Polska Press / East News

W arkuszu były też dwa zadania otwarte. W pierwszym, odnosząc się do tekstu Burzyńskiego, uczniowie mieli odpowiedzieć na pytanie: "Czy dążenie do skrótowości w codziennym komunikowaniu się jest zjawiskiem pozytywnym czy negatywnym?". Swoje stanowisko mieli uzasadnić dwoma argumentami z tekstu "Rowerować, teatrować czy kawkować" i własnymi obserwacjami.



Drugim zadaniem otwartym było napisanie charakterystyki wybranego bohatera literackiego, który kierował się najważniejszą dla siebie wartością, dokonując życiowego wyboru.