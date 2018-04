1 13

Blisko 350 tys. uczniów w całym kraju przystępuje w tym roku do pisania egzaminu gimnazjalnego. Testy odbywają się w dniach 18-20 kwietnia. W pierwszym dniu gimnazjaliści musieli wykazać się wiedzą humanistyczną, pisząc egzaminy z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. W czwartek zmierzyli się z "królową nauk" - matematyką oraz przedmiotami przyrodniczymi: geografią, biologią, fizyką i chemią. Natomiast w piątek napiszą test z języka obcego. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 15 czerwca. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w kwietniu, będzie go pisać w drugim terminie w czerwcu. W związku z reformą edukacji jest to przedostatnia sesja egzaminu gimnazjalnego.