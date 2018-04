Egzamin gimnazjalny 2018. Przedmioty przyrodnicze - arkusz CKE i odpowiedzi

Geografia, fizyka, biologia, chemia - egzamin gimnazjalny 2018 z tego zakresu już zakończony. Uczniowie przez godzinę mierzyli się z testem, na którym pojawiły się zadania z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Już o godz. 12:00 opublikujemy poniżej arkusz CKE oraz proponowane odpowiedzi.

Zdjęcie Ezgamin gimnazjalny 2018 - przedmioty przyrodnicze /DARIUSZ BLOCH/POLSKA PRESS /East News

W tym roku egzamin gimnazjalny pisze prawie 350 tys. trzecioklasistów w całej Polsce. W pierwszym dniu gimnazjaliści pisali testy z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego. Dzisiaj, oprócz egzaminu z przedmiotów przyrodniczych, rozwiązują także matematykę.



Reklama

W pierwszym dniu egzaminu doszło do przecieku. 20 minut przed egzaminem na Twitterze jedna z uczennic opublikowała informacje o zarysie tematu. Sprawa została zgłoszona na policję. Jeśli uda się ustalić, w której dokładnie szkole przeciek miał miejsce, egzamin gimnazjalny zostanie tam prawdopodobnie unieważniony dla wszystkich zdających.



Przypomnijmy, że przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający musi uzyskać. Egzaminu gimnazjalnego nie można nie zdać.‎ Wyniki są jednak istotne, ponieważ to część kryterium przy przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 uczniowie poznają już 15 czerwca.

Egzamin gimnazjalny 2018: Przedmioty przyrodnicze. Zobacz arkusz CKE (wkrótce do pobrania tutaj)



PONIŻEJ OPUBLIKUJEMY ARKUSZ Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH WRAZ Z NIEOFICJALNYMI ODPOWIEDZIAMI. Wciśnij F5, strona nie odświeża się automatycznie!





Egzamin gimnazjalny 2018 1 13 Autor zdjęcia: Lech Muszyński Źródło: PAP 13

***

Egzamin gimnazjalny 2018: Język polski. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi