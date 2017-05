10 maja 2017: Fakty dnia

Przedstawiamy wieczorne podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia w kraju i na świecie.

Zdjęcie Konferencja prasowa PO /Radek Pietruszka /PAP/EPA

Kolejna osłona sporu między PO i PiS

Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna udzielił dziś odpowiedzi na pytania dotyczące programu Platformy zadane w ubiegłym tygodniu przez PiS. Politycy partii rządzącej pytali, czy Platforma podwyższy Polakom wiek emerytalny i do ilu lat, czy ograniczy lub zlikwiduje program 500 plus, a także, czy PO podtrzymuje deklarację likwidacji IPN i CBA oraz czy zgodzi się na przyjęcie emigrantów.



Zobacz odpowiedzi Grzegorza Schetyny



Do wystąpienia lidera PO odniósł się przewodniczący klubu parlamentarnego PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. "Jesteśmy nadal przekonani, że PO nie ma programu na przyszłość, powtarza nasze pomysły, które zgłasza w dodatku w sposób niewiarygodny" - mówił Terlecki.



Terlecki oświadczył, że PiS będzie chętnie debatować z opozycją, która "będzie miała coś konkretnego do powiedzenia". Dopóki - dodał - tak nie jest, politycy PiS są zmuszeni czekać.





Zdjęcie Zbigniew Ziobro / Paweł Supernak / PAP

Interwencja Ziobry w sprawie śmierci Polki w Egipcie

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poprosił szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego o zaangażowanie się w pomoc dyplomatyczną, aby umożliwić stronie polskiej skuteczniejsze realizowanie zadań podejmowanych w celu wyjaśnienia przyczyn śmierci Polki na terenie Egiptu.



"Wydałem zalecenie, aby w sposób szczególny traktować sprawy związane z handlem ludźmi, przestępstwami o charakterze seksualnym" - podkreślił Zbigniew Ziobro w trakcie konferencji prasowej.

Dodał także, że na ten moment nie można przesądzać, jak zginęła Magdalena Ż.

Z kolei rzecznik Komendy Głównej Mariusz Ciarka poinformował, że policja bada różne hipotezy, nie wyklucza też zabójstwa.





Zdjęcie Nowi członkowie prezydium klubu Nowoczesnej z przewodniczącą / Radek Pietruszka / PAP

Nowi wiceprzewodniczący klubu Nowoczesnej

Piotr Misiło i Paulina Hennig-Kloska zostali wybrani nowymi wiceprzewodniczącymi klubu Nowoczesnej, z kolei sekretarzem klubu został Zbigniew Gryglas. O decyzji poinformowała nowa przewodnicząca klubu Katarzyna Lubnauer. "Kandydując na sekretarza obiecałem kolegom i koleżankom pot i łzy i tego przyrzeczenia dotrzymam" - mówił Zbigniew Gryglas.



"Dla nas ważne jest, żeby pokazać wyraźnie, że z nowymi siłami z nową aktywnością ruszamy do przodu. Pewne zmiany wizerunkowe i pewne zmiany kadrowe były konieczne" - powiedziała Lubnauer na konferencji prasowej w Sejmie.

Zdjęcie James Comey / AFP

Zwolnienie dyrektora FBI

Donald Trump zwolnił dyrektora Federalnego Biura Śledczego. W liście wysłanym do Jamesa Comeya prezydent USA napisał, że nie jest on w stanie efektywnie kierować FBI, i że potrzebne jest nowe kierownictwo agencji, które przywróci zaufanie do niej.



"Politico" ujawnia kulisy zwolnienia Comeya. Trumpa denerwowało toczące się śledztwo w sprawie powiązań jego sztabu wyborczego z Rosjanami. Jak relacjonuje "Politico", prezydent USA miał dopytywać współpracowników, dlaczego to śledztwo "nie zniknie", wściekał się też, że nie jest. dostatecznie broniony w mediach.





Zdjęcie Niemiecka policja, zdj. ilustracyjne / AFP

Akcja niemieckiej policji wymierzona w sympatyków ISIS

Niemiecka policja dokonała w środę przeszukań w czterech krajach związkowych - Bawarii, Berlinie, Saksonii i Saksonii-Anhalcie.



Jak poinformowała prokuratura, akcja była wymierzona w sympatyków tzw. Państwa Islamskiego (IS), jednak nikt nie został zatrzymany.





Zdjęcie Bartłomiej Misiewicz / Michał Dyjuk / East News

MON ujawnił zarobki Misiewicza