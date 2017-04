12 kwietnia 2017: Fakty dnia

Przedstawiamy wieczorne podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia w kraju i na świecie.

Bartłomiej Misiewicz

Jarosław Kaczyński zawiesił Bartłomieja Misiewicza w prawach członka PiS



O zawieszeniu Misiewicza poinformował osobiście Jarosław Kaczyński. Prezes PiS powołał też komisję ds. zbadania zarzutów stawianych Misiewiczowi oraz okoliczności jego zatrudnienia. Zobacz więcej



Popołudniu do siedzibie PiS na Nowogrodzkiej w sprawie Misiewicza został wezwany Antoni Macierewicz. Zobacz więcej



W "Rzeczpospolita" oraz "Fakt" podały informację o rzekomych zarobkach Misiewicza. Według gazet będzie on zarabiał 50 tys. zł miesięcznie za pracę na stanowisku pełnomocnika zarządu ds. komunikacji w PGZ i może liczyć na służbowy samochód. Zobacz więcej



Rzecznik PGZ Łukasz Prus poinformował, że doniesienia gazet nie są prawdziwe. Więcej TUTAJ



Do sprawy odniósł się też na Twitterze Bartłomiej Misiewicz. Zobacz jego komentarz



Po godz. 18. PGZ poinformowała, że umowa z Misiewiczem została rozwiązana za porozumieniem stron.

Antoni Macierewicz i Andrzej Duda

Doroczna odprawa kadry kierowniczej MON i Sił Zbrojnych



W Warszawie odbyła się coroczna odprawa z udziałem Zwierzchnika Sił Zbrojnych i szefa MON. Podsumowano realizację zadań z ubiegłego roku i określano priorytety dla resortu i wojska na kolejne miesiące.



"Podziękowałem szefowi MON za pełne zrealizowanie budżetu związane z polskim bezpieczeństwem militarnym i zrealizowanie przetargu na samoloty dla VIP-ów" - powiedział prezydent Andrzej Duda na konferencji po odprawie. Czytaj więcej





Zaatakowany autobus piłkarzy Borussi Dortmund

Zatrzymano podejrzanego ws. wtorkowego ataku na piłkarzy Borussi Dortmund

Niemiecka policja zatrzymała islamistę podejrzanego o w związku z zamachem bombowym na autobus z drużyną piłki nożnej Borussia Dortmund.



Dokonano przeszukania mieszkań zatrzymanego oraz mającego także islamistyczne zaplecze innego podejrzanego w sprawie. Rozważa się wystąpienie do sądu o nakaz aresztowania zatrzymanego. Czytaj więcej



Rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert powiedział w środę dziennikarzom w Berlinie, że kanclerz Angela Merkel była przerażona doniesieniami o zamachu na autokar piłkarzy i uznała atak za "czyn odrażający". Czytaj więcej





Prezydent Andrzej Duda

Rośnie poparcie dla Andrzeja Dudy. Nowy sondaż CBOS



Prezydenturę Andrzeja Dudy pozytywnie ocenia 56 proc. badanych - to wzrost o 5 punktów procentowych w stosunku od marca, a negatywnie 35 proc. (spadek o 3 punkty procentowe).



Oceny pracy Sejmu i Senatu pozostają stabilne, przeważają oceny negatywne - wynika z nowego sondażu CBOS. Zobacz szczegóły sondażu

Władimir Putin

Spotkanie Putina z Sekretarzem Stanu USA



Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się w środę z sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem. Wcześniej Tillerson odbył rozmowę z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem - poinformował prezydencki rzecznik Dmitrij Pieskow. Zobacz więcej





Marta Golbik