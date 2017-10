12 października 2017: Fakty dnia

Prezentujemy podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia z kraju i świata.

Burzliwa debata w Sejmie w sprawie protestujących rezydentów

W czwartek w Sejmie rząd przedstawił informację w sprawie trwającego od 2 października protestu głodowego lekarzy rezydentów. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiedział, że "na koniec 2021 r. nie będzie w Polsce lekarza rezydenta, który by zarabiał mniej niż 5 tys. 250 zł.".



"Nasza propozycja wspólnej pracy nad poprawą sytuacji w służbie zdrowia jest aktualna. Skończcie protest i usiądźmy razem do pracy" - apelował w czwartek do rezydentów minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podczas burzliwej debaty w Sejmie na temat protestu młodych lekarzy.

Po wystąpieniu szefa resortu zdrowia w Sejmie rozgorzała burzliwa debata na temat sytuacji rezydentów. Wypowiedzi posłów przemawiających na mównicy były często zakłócane okrzykami z sali.



Szerokim echem odbiła się wypowiedź jednej z posłanek Prawa i Sprawiedliwości. "Niech jadą!" - wykrzyknęła Józefa Hrynkiewicz podczas przemówienia posłanki PO Lidii Gądek, która mówiła o tym, że młodzi lekarze są świetnie wykształceni, znają języki obce i w każdej chwili mogą wyjechać z kraju, choć chcieliby pracować w Polsce.



Komisja zdrowia spotka się z protestującymi lekarzami

Jak poinformował Bartosz Arłukowicz (PO), komisja zdrowia spotka się w piątek z protestującymi lekarzami. Na spotkanie zaproszona została także premier Beata Szydło i minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Andrzej Duda: Nie zamierzam zakładać partii

"Absolutnie nie zamierzam zakładać własnego ugrupowania" - zapewnił prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla tygodnika "Gość Niedzielny", dementując tym samym pogłoski o planach założenia przez niego partii.



Dodał także, że między nim a PiS nie ma różnic w podejściu do reformowaniu kraju. "Ja pod tym programem partii się podpisywałem, sam go prezentowałem, a teraz realizuję, bo uważam, że jest dobry dla Polski. Cele mamy więc takie same" - powiedział prezydent.

Waszczykowski: Tusk nie pomaga ani w Unii, ani poza Unią

"Donald Tusk nie pomaga w realizacji żadnego polskiego interesu ani w Unii, ani poza Unią" - powiedział w czwartek w Londynie minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem MON Antonim Macierewiczem.



Pytany o współpracę polskiego rządu z byłym premierem, powiedział, że "nie czuje żadnego wsparcia w kwestiach negocjacji między Europą a Wielką Brytanią na temat brexitu".

Paweł Kukiz wystartuje w wyborach prezydenckich?

Paweł Kukiz pytany w czwartek w Radiu Plus o swoją wypowiedź z 25 września, w której powiedział, że Andrzej Duda jest jego prezydentem.



"Andrzej Duda, który dba o interes obywateli, to mój prezydent - powtórzył Kukiz' 15 Paweł Kukiz. Dodał jednak, że jeśli prezydent wróci do "partyjnego sznytu", to w wyborach prezydenckich "wystawi swoją kandydaturę, by zabrać kilka procent".

"Kryzys w Katalonii może zniszczyć Unię Europejską"

Ekspert Instytutu Wyższych Studiów Wojskowych w Lizbonie (IESM) prof. Armando Marques Guedes uważa, że Madryt i liderzy unijni powinni jak najszybciej rozwiązać kryzys w Katalonii. Twierdzi, że jego przedłużanie "może zniszczyć UE", a "dosyć nieśmiałe" reakcje liderów Unii Europejskiej na konflikt między rządem centralnym w Madrycie a katalońskim rządem Carlesa Puigdemonta wynikają z licznych i "uśpionych" separatyzmów w większości państw członkowskich Unii Europejskiej.



Czechy przeciwne głębszej integracji UE

"Państwa członkowskie powinny się skoncentrować na poprawie funkcjonowania Unii Europejskiej, zamiast dążyć do głębszej integracji" - oświadczył szef czeskiej dyplomacji Lubomir Zaoralek w wywiadzie dla gazety "Financial Times".

Odrzucił tym samym inicjatywę francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona dotyczącą reformy UE.



Rosja kwestionuje liczebność wojsk USA w Polsce

Rosyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło w czwartek, że jego zdaniem rotacja jednostek amerykańskich w Polsce, która nastąpiła w ramach operacji Atlantic Resolve, oznacza, że w pobliżu granic rosyjskich rozlokowana jest nie brygada, a dywizja wojsk USA.



Resort ocenił, że "w ten sposób, wbrew wszystkim deklaracjom NATO i USA o 'nieznaczących' siłach wojskowych ściąganych ku granicom rosyjskim, de facto teraz rozlokowano już nie brygadę, a dywizję zmechanizowaną sił zbrojnych USA".



Macierewicz odpiera rosyjskie zarzuty

Do rosyjskich zarzutów odniósł się szef polskiego MON Antoni Macierewicz. "To po prostu nieprawda i kłamliwe przedstawienie sytuacji" - powiedział w trakcie wspólnej konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie.

"Trzeba powiedzieć, że ta wypowiedź nie jest zbyt poważna i wprowadza w błąd opinię publiczną. Naprawdę myślałem, że w Ministerstwie Obrony Federacji Rosyjskiej lepiej potrafi się liczyć żołnierzy, którzy stacjonują na wschodniej flance NATO. Naprawdę nie składa się to na dywizję w żaden sposób, a jeśli popatrzy się na wojska rosyjskie zgromadzone na wschodniej flance NATO (...), to one przekraczają dalece wiele dywizji" - tłumaczył Macierewicz.

USA wycofują się z UNESCO

Stany Zjednoczone wycofują się z UNESCO. Amerykański Departament Stanu wydał oświadczenie, w którym tłumaczy tę decyzję uprzedzeniami organizacji wobec Izraela.