12 września 2017: Fakty dnia

Przesłuchanie Pawła Adamowicza przed komisją do sprawy Amber Gold, burzliwe dyskusje w Sejmie o nawałnicach w Polsce, wniosek PO złożony do CBA, kolejne ataki w Rimini i ogłoszone przez Hezbollah zwycięstwo w Syrii. Sprawdź, co jeszcze wydarzyło się dziś w Polsce i na świecie.

Paweł Adamowicz

Adamowicz o przesłuchaniach: To komisja do "grillowania"

"Mam wrażenie, że to nie jest komisja do spraw zbadania, jaka jest prawda, tylko komisja do >>grillowania<<. Nawet posłowie PiS nie ukrywają tego, że działają w zmowie, planowo" - powiedział prezydent Gdańska Paweł Adamowicz po przesłuchaniu przez komisję śledczą ds. Amber Gold.

"Pan prezydent twierdzi, że nie miał własnych kontaktów z Marcinem P. Sami państwo oceńcie te zeznania. Mnie jest też niezręcznie komentować, bo w dużej części dzisiaj zachowanie prezydenta dużego miasta było dla mnie żenujące" - odparła szefowa komisji Małgorzata Wassermann.

Grzegorz Schetyna w Sejmie

Sejm: Gorące dyskusje o nawałnicach w Polsce

Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna dziękował "mieszkańcom, którzy w heroiczny sposób reagowali w najtrudniejszych godzinach, pierwszych momentach" i "wolontariuszom, którzy są do dzisiaj i pomagają". Lider Platformy dziękował też strażakom - Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Schetyna Skrytykował też postawę szefa MON. Jak zauważył, Macierewicz na miejscu zniszczeń po nawałnicach pojawił się dopiero 15 sierpnia po zakończeniu uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego.



Szef MON w odpowiedzi nazwał lidera PO "Jasiem Fasolą".

Zdaniem PO, Polska Fundacja Narodowa realizując kampanię informacyjną ws. reformy sądownictwa "nielegalnie finansuje kampanię polityczną PiS"

Monika Wielichowska: PO składa wniosek w spr. Polskiej Fundacji Narodowej

"Polska Fundacja Narodowa, zamiast realizować swoją misję, przeznacza środki na walkę polityczną PiS-u z opozycją i prezydentem Andrzejem Dudą. Pojawiają się informacje o nadużyciach, dlatego PO składa wniosek do CBA o zbadanie tej sprawy" - poinformowała we wtorek posłanka Platformy Monika Wielichowska.



Jej zdaniem PFN, realizując kampanię informacyjną ws. reformy sądownictwa, którą Platforma nazywa "aferą billboardową", "nielegalnie finansuje kampanię polityczną PiS".



Rimini: Miejsce ataku na Polaków

Rimini: Kolejne ofiary gangu

Dwóch mieszkańców Bolonii padło w Rimini ofiarami rozboju ze strony tej samej grupy, która dokonała brutalnego gwałtu i napaści na polskich turystów i transseksualistę z Peru - podały we wtorek włoskie media.

Jednemu z nich czteroosobowa banda zabrała telefon. Następnego ranka obaj mężczyźni złożyli zawiadomienie na policji. Przedstawiony przez nich opis napastników odpowiada rysopisowi członków gangu.

Obecnie bolończycy złożą zeznania i mają formalnie rozpoznać sprawców na zdjęciach.

Walki w Syrii

Przywódca Hezbollahu: "Wygraliśmy wojnę w Syrii. Pozostają małe walki"

Popierany przez Iran Hezbollah wysłał do Syrii tysiące bojowników. Dzięki pomocy Moskwy, Teheranu oraz właśnie Hezbollahu rząd w Damaszku osiągnął liczne sukcesy wojskowe i odzyskał znaczne terytoria opanowane przez rebeliantów na zachodzie Syrii, co pozwoliło mu na rozpoczęcie operacji militarnej przeciwko Państwu Islamskiemu w kierunku doliny Eufratu na wschodzie kraju.



Ofensywa wojsk reżimu Asada w kierunku Dajr az-Zaur rozpoczęła się 17 sierpnia i - jak wskazała agencja Reutera - była błyskawiczna.