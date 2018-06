13 czerwca 2018: Fakty dnia

W Parlamencie Europejskim znów debatowano o Polsce, minister Szumowski zapowiedział zmiany w służbie zdrowia, a byli prezydenci i premierzy Polski wystosowali list do Komisji Europejskiej. Zobacz, co jeszcze przyniósł dzień.

Kolejna debata o Polsce

Komisja Europejska wystąpiła do Rady UE o zorganizowanie formalnego wysłuchania Polski - oświadczył podczas debaty w Parlamencie Europejskim Frans Timmermans.



"Trybunał Konstytucyjny to fasada, w sądach jest coraz więcej spolegliwych sędziów, ostatnim bastionem jest Sąd Najwyższy, dlatego trzeba go bronić" - mówił w PE szef delegacji PO Janusz Lewandowski.

Szykują się zmiany w służbie zdrowia





Naszym priorytetem w najbliższym czasie jest skrócenie kolejek i poprawa dostępu do specjalistów - powiedział w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski. Na leczenie ma być przekazane dodatkowe 1,5 mld zł.

"Chcemy poprawić dostęp do lekarzy specjalistów. Nie naprawimy całego systemu od razu. Wybieramy te dziedziny, które są najbardziej dokuczliwe dla Polaków" - powiedział Szumowski. Wskazał, że przede wszystkim zostanie poprawiony dostęp m.in. do kardiologów, neurologów i endokrynologów. "W tych dziedzinach do końca roku kolejki w sposób istotny się zmniejszą" - zapowiedział.



Byli prezydenci i premierzy Polski piszą do Komisji Europejskiej



"Europo, broń praworządności w Polsce" - wzywają sygnatariusz listu, wśród nich są m.in. Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski, Włodzimierz Cimoszewicz i Leszek Miller.

"3 lipca w Polsce wejdzie w życie ustawa o Sądzie Najwyższym, która ostatecznie zniesie w Polsce zasadę trójpodziału władzy i istotę demokratycznego państwa prawa. Zasadę, która stanowi tożsamość Unii Europejskiej jako instytucji oraz idei zjednoczonych państw" - podkreślają autorzy manifestu.

Austria, Niemcy i Włochy utworzą "oś chętnych"

Trzy państwa - Austria, Niemcy i Włochy - będą współpracować w zakresie polityki wobec uchodźców. Chcą utworzyć "oś chętnych", której celem ma być "dalsza redukcja nielegalnej imigracji" - powiedział Kurz dziennikarzom.



Odnotowując pojawienie się koncepcji "osi chętnych", "Spiegel" napisał w wydaniu online, że na razie nie wiadomo, jak konkretnie miałaby wyglądać ta współpraca i zwrócił uwagę, że szefowie resortów spraw wewnętrznych tych trzech krajów to politycy, którzy opowiadają się za twardym kursem polityki wobec uchodźców.



Papież Franciszek wzruszony historią Komendy

Tomasz Komenda, który spędził 18 lat w więzieniu za zbrodnię, której nie popełnił, spotkał się w środę z papieżem Franciszkiem. Według relacji jednego z dziennikarzy, Ojciec Święty był poruszony historią Polaka, którego "pobłogosławił" i "wyściskał". Komendzie i jego rodzicom podarował różańce.

