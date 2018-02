13 lutego 2018: Fakty dnia

Polacy ocenili pracę prezydenta i parlamentu w najnowszym sondażu CBOS, władze spółki Ciech odniosły się do zarzutów w sprawie prywatyzacji, Syria ostrzegła Izrael, a Donald Tusk wypowiedział się w Wiedniu na temat migracji. Sprawdź, co jeszcze wydarzyło się we wtorek w kraju i na świecie

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda /Jacek Dominski/REPORTER /East News

Jak Polacy oceniają prezydenta i parlament?

65 proc. badanych dobrze ocenia działalność prezydenta, a 26 proc. źle - wynika z sondażu CBOS. Połowa respondentów źle ocenia działania Sejmu, 31 proc. - dobrze. 46 proc. źle mówi o pracy Senatu, 30 proc. - pozytywnie. Władze samorządowe dobrze ocenia 72 proc. badanych, a 19 proc. źle.



Reklama

Pozytywne oceny działalności głowy państwa dominują wśród osób o poglądach prawicowych, natomiast wyborcy o poglądach lewicowych oceniają pracę prezydenta negatywnie.

Więcej TUTAJ



Zdjęcie Jeden z podejrzanych w sprawie prywatyzacji Ciechu doprowadzany do prokuratury w Katowicach / Dominik Gajda / PAP

Ciech: Prywatyzacja odbyła się w ramach prawnych

W oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej spółka odniosła się do zarzutów stawianych przez Prokuraturę i CBA. Władze Ciechu podkreśliły, że prywatyzacja spółki w 2014 roku odbyła się "w ściśle wyznaczonych ramach prawnych".

Zatrzymani w tej sprawie usłyszeli już zarzuty.

Więcej TUTAJ

Zdjęcie zdj. ilustracyjne / Omar haj kadour / East News

Syryjskie ostrzeżenie dla Izraela

MSZ w Damaszku oświadczyło we wtorek, że jeśli w przyszłości Izrael zaatakuje terytorium Syrii, to czekają go "kolejne niespodzianki". W sobotę syryjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła izraelski samolot wielozadaniowy F-16, który wracał z bombardowań.



Słowa te padły w odpowiedzi na niedzielną zapowiedź Benjamina Netanjahu, który mówił o "dalszych działaniach wymierzonych we wrogów państwa żydowskiego w Syrii".

Więcej TUTAJ

Zdjęcie Sebastian Kurz i Donald Tusk / AFP

Tusk: Mamy z Kurzem podobne poglądy na temat migracji

"Destrukcyjne emocje wokół programu relokacji uchodźców muszą się zakończyć, ponieważ karmią populizm oraz dzielą Europę" - ocenił po spotkaniu z austriackim szefem rządu Donald Tusk.

Jak dodał, on i Sebastian Kurz mają "podobne poglądy" w sprawie migracji.

Austriacki kanclerz wielokrotnie podkreślał, że system rozdziału uchodźców jest nierealistyczny i nieskuteczny.



Więcej TUTAJ



Zdjęcie Wypadek Beaty Szydło / Jacek Kwiatkowski / Reporter

Wypadek Beaty Szydło: Śledztwo dobiega do końca

Śledztwo w sprawie wypadku byłej premier Beaty Szydło w Oświęcimiu znajduje się w fazie końcowej, na obecnym etapie nie ma potrzeby pozyskania kolejnej opinii biegłych - poinformowała we wtorek Prokuratura Okręgowa w Krakowie.



W śledztwie zachodzi jedynie konieczność odniesienia się biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie do materiałów nadesłanych przez biegłych niemieckich, którzy dodatkowo odczytywali rejestratory.

Więcej TUTAJ



Zdjęcie Micheil Saakaszwili / Michał Woźniak / East News

Saakaszwili: Jestem pod ochroną polskiej policji

Wydalony z Ukrainy były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili oświadczył we wtorek, że nie będzie prosił o azyl polityczny w Polsce, dokąd został przymusowo odesłany dzień wcześniej.

Polityk wykluczył także swoją ekstradycję z Polski do Gruzji. "Władze w Gruzji boją się mnie jak diabeł święconej wody" - powiedział.