14 lutego 2018: Fakty dnia

Co przyniósł dzień? Przedstawiamy najważniejsze informacje z kraju i świata.

Zdjęcie Zatrzymanie Frasyniuka ma związek z incydentem, do którego doszło podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej 10 czerwca 2017 r. /Witold Rozbicki /East News

Zatrzymanie Władysława Frasyniuka

W środę około 6:00 rano policja zatrzymała Władysława Frasyniuka w jego domu we Wrocławiu. Były opozycjonista został przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy, gdzie prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie przedstawił mu zarzut naruszenia nietykalności cielesnej dwóch policjantów na służbie i przesłuchał go w charakterze podejrzanego.

Reklama

Przesłuchanie trwało 10 minut, po czym Frasyniuk został zwolniony do domu.



Zatrzymanie i przesłuchania Frasyniuka ma związek z incydentem, do którego doszło podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej 10 czerwca 2017 r.

- Jeśli okaże się, że nie napotkamy właściwego w naszym przekonaniu rozstrzygnięcia sądowego i uznania niewinności Władysława Frasyniuka, to będziemy tej niewinności dochodzić również poza Polską - powiedział w środę PAP adwokat Frasyniuka mec. Piotr Schramm.

Więcej na ten temat czytaj tutaj

Komentarze opozycji do zatrzymania Frasyniuka

Gdyby ta władza była silna, to by odpuściła, ale ona się boi, więc chce zastraszyć wszystkich biorących udział w tych demonstracjach - powiedział w środę Rafał Trzaskowski (PO) odnosząc się do kwestii zatrzymania Władysława Frasyniuka. "To jest masakra wizerunkowa" - oceniła Katarzyna Lubnauer.



Więcej czytaj tutaj



Komentarze obozy władzy do zatrzymania Frasyniuka

"Każdy jest równy wobec prawa. Nikt nie ma nadzwyczajnego immunitetu. (...) Jeśli ktoś łamie prawo, powinien ponosić konsekwencje" - powiedział o zatrzymaniu Frasyniuka marszałek Senatu Stanisław Karczewski. "Jest przepis, który umożliwia takie doprowadzenie, zatrzymanie" - dodał z kolei wiceszef MS Michał Wójcik.



Więcej na ten temat czytaj tutaj



Zdjęcie Jean-Claude Juncker / FABRICE COFFRINI / AFP

Juncker: Duża szansa na zbliżenie stanowisk w sporze z Polską

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ocenił w środę, że jest bardzo duża szansa, iż stanowisko Polski dotyczące praworządności zmieni się w stronę oczekiwaną przez KE, natomiast stanowisko KE przesunie się w kierunku pozycji Polski.



Juncker mówił o tym na konferencji prasowej w Brukseli, przypominając o rozmowach, jakie odbył z premierem Mateuszem Morawieckim i spotkaniu szefa MSZ Jacka Czaputowicza z wiceprzewodniczącym KE Fransem Timmermansem.



Zdjęcie Siedziba NSA w Maryland / SAUL LOEB / AFP

Strzelanina koło siedziby NASA

Co najmniej jedna osoba została postrzelona w środę w pobliżu siedziby amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) w bazie Fort Meade w stanie Maryland. Zatrzymano jedną osobę - poinformował rzecznik NSA, zapewniając, że sytuacja jest pod kontrolą.



W bazie Fort Meade oprócz NSA mieszczą się też Dowództwo Cybernetyczne (USCYBERCOM) odpowiadające m.in. bezpieczeństwo danych wojskowych i Defense Information School, która szkoli m.in. dziennikarzy dla Pentagonu.

Więcej czytaj tutaj



Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / © Panthermedia

Polacy ocenili sytuację w kraju

50 proc. ankietowanych Polaków uważa, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku. Przeciwnego zdania jest 34 proc. badanych - wynika z najnowszego sondażu CBOS.



Oceny ogólnej sytuacji w kraju są minimalnie lepsze niż w ubiegłym miesiącu.