14 marca 2018: Fakty dnia

Co przyniósł dzień? Prezentujemy najważniejsze informacje z kraju i świata.

Zdjęcie Theresa May /Associated Press /East News

Londyn wydala rosyjskich dyplomatów. Rosja odpowiada

W związku z próbą zabójstwa byłego oficera rosyjskiego wywiadu GRU Siergieja Skripala, premier Theresa May poinformowała, że Wielka Brytania wydali 23 rosyjskich dyplomatów - podaje "The New York Times".



Od poniedziałku, kiedy May powiedziała, że "jest wysoce prawdopodobne, że Rosja była odpowiedzialna" za atak na Skripala i jego córkę, Julię, rosyjskie władze wydały serię oświadczeń, zaprzeczających jakiemukolwiek zaangażowaniu Rosji.

W środę rosyjskie ministerstwo w oświadczeniu napisało, że zamiast wykorzystać międzynarodowe instrumenty "brytyjski rząd wybrał drogę konfrontacji z Rosją". Brytyjskie sankcje określiło jako "wielką, bezprecedensową prowokację" i "wrogie działania".



Zmarł słynny brytyjski kosmolog Stephen Hawking

W wieku 76 lat zmarł światowej sławy brytyjski astrofizyk i kosmolog Stephen Hawking. Cierpiał na stwardnienie zanikowe boczne, którego postęp spowodował paraliż większości ciała.

W ciągu trwającej ponad 40 lat kariery zajmował się głównie czarnymi dziurami i grawitacją kwantową.

Zdjęcie Stephen Hawking zmarł 14 marca, miał 76 lat / AFP

Merkel po raz czwarty kanclerzem. Incydent po głosowaniu

Niemiecki parlament wybrał w środę Angelę Merkel na czwartą kadencję na stanowisku kanclerza Niemiec. Za kandydaturą przewodniczącej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) zagłosowało 364 z 688 deputowanych Bundestagu.

Gdy Angela Merkel po głosowaniu udawała się do pałacu prezydenckiego, z tłumu okolicznych gapiów wyskoczył mężczyzna i próbował w gwałtowny sposób zbliżyć się do kanclerz. Został jednak obezwładniony przez policję i służby chroniące kanclerz Niemiec.





W niemieckich mediach pojawiły się nagrania wideo tego incydentu. Na jednym z nich słychać okrzyk brzmiący jak "Allahu akbar" (Bóg jest wielki) - pisze agencja dpa.

Zdjęcie Angela Merkel / Felipe Trueba / PAP/EPA

Polacy ocenili Morawieckiego. Sondaż CBOS

W lutym do zwolenników rządu zalicza się 41 proc. badanych. 50 proc. jest zadowolonych z faktu, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, a politykę gospodarczą pozytywnie oceniło 53 proc. badanych - wynika z marcowego sondażu CBOS.



Zdjęcie Mateusz Morawiecki / Rafał Guz / PAP

Karczewski nie stanie w wyścigu o Warszawę

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował w środę, że nie będzie kandydował w wyborach na prezydenta Warszawy. Jak dodał, podjął tę decyzję po rozmowach z żoną i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim

Biedroń powalczy o Słupsk

- Tak jak już wielokrotnie deklarowałem, będę startował na prezydenta Słupska w najbliższych wyborach samorządowych - powiedział w środę PAP Robert Biedroń.

Szef PSL: Koalicja z PiS jest niemożliwa

PSL pójdzie do wyborów samorządowych samodzielnie, ani z PO i Nowoczesną ani z PiS - powtórzył w środę prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dopytywany, czy możliwa jest koalicja z PiS na poziomie sejmików, odpowiedział, że nie, bo PiS jest formacją antysamorządową.



W poniedziałek poseł PSL Marek Sawicki stwierdził, że są przypadki gmin i powiatów, gdzie PSL ma koalicję z Prawem i Sprawiedliwością; dla dobra wyborców i przy porozumieniu programowym, nie wykluczam koalicji z PiS w samorządach.

Zdjęcie / INTERIA.PL