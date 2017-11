15 listopada 2017: Fakty dnia

Parlament Europejski przyjął rezolucję o praworządności w Polsce, część posłów PO zagłosowała za przyjęciem rezolucji w PE. Ze względu na dwulecie rządów PiS ministrowie podsumowują swoją pracę. Przedstawiamy najważniejsze informacje dnia z kraju i ze świata.

Zdjęcie Debata o Polsce w PE /Patrick Seeger /PAP/EPA

Parlament Europejski przyjął rezolucję o praworządności w Polsce

Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą polski rząd do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności i praw podstawowych, zapisanych w traktatach.

Za przyjęciem rezolucji głosowało 438 eurodeputowanych; 152 było przeciw; 71 wstrzymało się od głosu.



Europosłowie zainicjowali też własną procedurę zmierzającą do uruchomienia art. 7 traktatu wobec Polski. Wcześniej PE odrzucił projekt rezolucji przygotowany przez PiS.

Zdjęcie Posiedzenie Parlamentu Europejskiego / FREDERICK FLORIN / AFP

Część posłów PO za rezolucją w PE

Przed głosowaniem w Parlamencie Europejskim nad rezolucją ws. praworządności w Polsce eurodeputowani PO zapowiadali, że wstrzymają się od głosu. Część z nich wyłamała się jednak z ustaleń.



Za dokumentem zagłosowali: Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Danuta Huebner, Danuta Jazłowiecka, Róża Thun i Michał Boni.

Zdjęcie Beata Szydło, premier RP, rząd, PiS / AFP

Premier Szydło: Protestuję przeciwko stwierdzeniom nt. Polski, jakie padły w PE

"Pragnę kategorycznie zaprotestować przeciwko stwierdzeniom, jakie padły dziś w Parlamencie Europejskim i powiedzieć to głośno i wyraźnie - Polska jest krajem wolnym od antysemityzmu i rasizmu. Ci, którzy mówią inaczej po prostu rozmijają się z prawdą. Nie należy marginalnych incydentów utożsamiać z całym narodem" - powiedziała premier pytana o rezolucję PE.

Premier przypomniała, że w piątek w Brukseli odbędzie się kolejny szczyt Unii Europejskiej. Oceniła, że to "dobra okazja", by odnieść się do zarzutów PE. "Wygodniej jest debatować z nami o marginalnych zjawiskach, za które rządzący nie ponoszą odpowiedzialności niż o sprawach, które realnie dotyczą Polaków" - podkreśliła premier.



Zdjęcie Elżbieta Rafalska podsumowuje dwa lata działalności swojego resortu / Marcin Obara / PAP

Dwa lata rządu PiS. Ministrowie podsumowują działania resortów

Pod hasłem #Dobre2Lata w środę odbywają się konferencje prasowe ministrów w rządzie Beaty Szydło, na których przedstawiają sprawozdania z działalności resortów.



Dwa lata swoich działań podsumowali m.in. Mateusza Morawieckiego, Elżbiety Rafalskiej, Antoniego Macierewicza, Mariusza Błaszczaka, Zbigniewa Ziobro i Witolda Waszczykowskiego.

Zdjęcie Posłowie Nowoczesnej przedstawili własną ocenę dwóch lat rządów PiS / Maciej Luczniewski/REPORTER / East News

"Czarna księga". Opozycyjna odpowiedź na podsumowanie dwóch lat rządów PiS

Posłowie Nowoczesnej na konferencji prasowej w Sejmie zaprezentowali ponad 40-stronicowy raport "Czarna Księga Rządów PiS". To odpowiedź na podsumowywanie przez rząd swoich dotychczasowych osiągnięć.

Każdy z ministrów rządu Beaty Szydło oceniany jest w opozycyjnym raporcie przez polityków Nowoczesnej i działającą pod patronatem tej partii Sieci Eksperckiej Lepsza Polska. Oceny dotyczą najważniejszych działań rządu i ich potencjalnie negatywnych skutków.

Zdjęcie Katastrofa samolotu TU-154M pod Smoleńskiem / Fot. Stefan Maszewski / Reporter

Rosja: Nie ma przeszkód w dostępie do miejsca katastrofy

"Nie ma żadnych przeszkód w dostępie do miejsca katastrofy samolotu polskiego prezydenta" - tak rosyjski MSZ odpowiada korespondentowi RMF FM Przemysławowi Marcowi w sprawie dostępu do miejsca katastrofy w Smoleńsku.

Jak wynika ze stanowiska przekazanego korespondentowi RMF FM przez rosyjski MSZ, polska strona została poinformowana w sprawie dostępu do miejsca katastrofy już w sierpniu, gdy doszło do sprzedaży terenu, na którym rozbił się polski samolot i pojawiły się wątpliwości, czy będzie można odwiedzać miejsce katastrofy.