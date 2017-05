15 maja 2017: Fakty dnia

Najnowszy sondaż CBOS, ciąg dalszy wizyty premier Beaty Szydło w Chinach, zmiana koncepcji PiS ws. reformy samorządowej i udana próba rakiety nowego typu w Korei Północnej. Przedstawiamy wieczorne podsumowanie najważniejszych wydarzeń z kraju i ze świata.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński w Sejmie /Paweł Supernak /PAP

Najnowszy sondaż CBOS: Duża przewaga PiS nad PO

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w pierwszej połowie maja, wygrałoby je PiS z 39 proc. poparciem. Drugie miejsce zajęłaby PO, na którą oddałoby głos 26 proc. wyborców. Do Sejmu weszłyby jeszcze Kukiz'15 z 7 proc. poparciem i Nowoczesna z 5 proc. - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Poniżej progu wyborczego plasują się PSL i SLD, mający wśród potencjalnych głosujących po 4 proc. sympatyków. Po 2 proc. badanych deklaruje chęć głosowania na Partię Razem oraz ugrupowanie Wolność Janusza Korwin-Mikkego. Swoich zwolenników znalazło także debiutujące w tym miesiącu na liście CBOS ugrupowanie Wolni i Solidarni Kornela Morawickiego - z 1 proc. poparciem. 10 proc. ankietowanych deklarujących udział w wyborach nie wie, na którą partię oddałoby swój głos.



PiS zmienia koncepcję ws. reformy samorządowej

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na dzisiejszym spotkaniu z pełnomocnikami okręgowymi i regionalnymi ds. kampanii samorządowej poinformował, że partia odkłada w czasie koncepcję tzw. wstecznej dwukadencyjności dla samorządowców.



"Odbyłem odprawę dotyczącą wyborów samorządowych. (...) Wszędzie zostały powołane zespoły merytoryczne, które przygotowują wybory, wszędzie odbywają się spotkania, objazdy. Cały ten mechanizm ruszył i to jest dobra wiadomość, którą chciałem państwu przekazać" - powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej Jarosław Kaczyński.

Ciało Magdaleny Ż. wydane do transportu do kraju

Zdjęcie Magdalena Ż. zmarła w egipskim szpitalu 30 kwietnia / Facebook /

Ciało Magdaleny Ż., która zmarła w Egipcie, jest już wydane do transportu do Polski. Jak na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie ciało zostanie przetransportowane do Polski - wszystko zależy od sprawności służb egipskich. Zaraz po tym, jak trafi do Polski, ma być przeprowadzona kolejna sekcja zwłok



Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO

Zdjęcie Andrzej Duda / Jacek Bednarczyk / PAP

Prezydent Andrzej Duda rozmawiał przez telefon z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Podczas rozmowy omówili przebieg i tematykę szczytu Sojuszu, który odbędzie się 25 maja w Brukseli.



Duda i Stoltenberg położyli nacisk na trzy tematy: potwierdzenie więzi atlantyckiej i zobowiązań sojuszniczych w ramach NATO, odpowiedzialność Sojuszu, która oznacza gotowość do ponoszenia wzajemnie kosztów funkcjonowania NATO, a także poruszyli kwestię walki z terroryzmem.

Wizyta prezydenta Łotwy w Polsce

Zdjęcie Prezydent RP Andrzej Duda oraz prezydent Łotwy Raimonds Vejonis / Marcin Obara / PAP

Rozpoczęła się oficjalna wizyta prezydenta Łotwy Raimondsa Vejonisa z małżonką Ivetą Vejone w Polsce.

"NATO powinno w sprawie relacji z Rosją stać razem tak, żeby było widać spójność, jednomyślność i solidarność wszystkich państw członkowskich" - oświadczył rezydent Andrzej Duda na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Łotwy.



Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że rozmowa z prezydentem Vejonisem dotyczyła zarówno relacji dwustronnych polsko-łotewskich, jak i relacji polsko-łotewskich prowadzonych w ramach NATO oraz UE.

ŚWIAT

Forum Pasa i Szlaku - ciąg dalszy wizyty premier Szydło w Chinach

Zdjęcie Premier Beata Szydło (L, centrum) oraz premier ChRL Li Keqiang (P, centrum) podczas podpisania umowy o współpracy w dziedzinie turystyki pomiędzy wiceminister Joanną Wronecką (2L) i Li Jinzao (2P) / Radek Pietruszka / PAP

29 przywódców państw z całego świata debatuje przy okrągłym stole.



W Forum Pasa i Szlaku udział biorą m.in. prezydent Rosji Władimir Putin, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, premier Włoch Paolo Gentiloni, premier Węgier Viktor Orban, prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka, prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew, premier Hiszpanii Mariano Rajoy. W Pekinie obecni są także sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres i szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde.



Do Pekinu przybyła również delegacja Korei Północnej z ministrem handlu zewnętrznego Kim Jong Jae na czele. Stany Zjednoczone reprezentuje doradca Białego Domu Matt Pottinger. Politycy rozmawiali o tzw. Nowym Jedwabnym Szlaku w kompleksie nad jeziorem Yanqi na północ od Pekinu, nieopodal Wielkiego Muru. Szefowa polskiego rządu wzięła udział w dwóch sesjach.



"Pas i szlak" to chińska koncepcja, która ma na celu budowanie połączeń infrastrukturalnych w nawiązaniu do historycznego Jedwabnego Szlaku. To flagowy projekt Państwa Środka i kluczowa koncepcja jego dalszego rozwoju. Podczas wystąpienia inaugurującego Forum Pasa i Szlaku w niedzielę prezydent Chin Xi zapowiedział przekazanie łącznie ponad 100 mld dolarów na inwestycje na Nowym Jedwabnym Szlaku.

Udana próba rakiety nowego typu - Korea Północna nadal straszy

Zdjęcie Parada wojskowa z 15 kwietnia. Rakietę podobnego typu wystrzelono 14 kwietnia / AFP

Władze Korei Płn. oświadczyły, że niedzielna próba odpalenia pocisku balistycznego zakończyła się powodzeniem i że testowano rakietę nowego typu, zdolną przenosić ładunki nuklearne dużej mocy. Podkreślano, że "z łatwością dosięga ona terytorium USA".

Północnokoreańska agencja informacyjna KCNA poinformowała, iż pocisk wystrzelony w niedzielę to rakieta typu Hwasong-12. Według Pjongjangu pocisk osiągnął wysokość 2115,5 km i pokonał 787 km. W oświadczeniu wydanym w języku angielskim zaznaczono, że "test miał na celu sprawdzenie taktycznych i technologicznych specyfikacji opracowanego właśnie pocisku balistycznego zdolnego do przenoszenia dużych głowic nuklearnych".

Próby dokonano na dwa dni przed kolejnym posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa ONZ, która we wtorek zbierze się w Nowym Jorku, by zastanowić się nad krokami po poprzedniej próbie balistycznej Pjongjangu. Od początku br. Korea Północna dokonuje znacznie częściej prób z pociskami balistycznymi i bronią nuklearną. Dokonała już dwóch prób nuklearnych i 12 testów rakietowych. Według zachodnich ekspertów Pjongjang osiągnął postęp w pracach nad pociskami balistycznymi i miniaturyzacją głowic nuklearnych.

Putin potępia "zastraszanie" Korei Północnej

Zdjęcie Władimir Putin / AFP

Prezydent Rosji wezwał do pokojowego rozwiązania napięcia na Półwyspie Koreańskim. Przy okazji potępił ostatnie próby rakietowe Korei Północnej. "Jesteśmy kategorycznie przeciwko ekspansji kręgów nuklearnych, także na Półwyspie Koreańskim" - powiedział Putin, a jego słowa cytuje CNN. Prezydent Rosji dodał, że "zastraszanie Korei Północnej jest nie do zaakceptowania".

Putin przemawiał na szczycie w Chinach, gdzie pojawiło się wielu przywódców państw. Jest tam m.in. premier Beata Szydło, ale też Viktor Orban czy Aleksandr Łukaszenka.



Edouard Philippe nowym premierem Francji

Zdjęcie Edouard Philippe / JULIEN DE ROSA / PAP/EPA

Prezydent Emmanuel Macron mianował Edouarda Philippe'a premierem Francji. 46-letni mer portowego miasta Hawr jest związany z centroprawicową partią republikańską. Philippe od 2001 roku był zastępcą mera Hawru. W 2010 roku stanął na czele miasta, a cztery lata później został wybrany na drugą kadencję.