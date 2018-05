15 maja 2018: Fakty dnia

Przedstawiamy podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia w kraju i na świecie.

Zdjęcie Palestyńczycy w Strefie Gazy /AFP

Masakra w Strefie Gazy

Stany Zjednoczone przeniosły w poniedziałek oficjalnie swoją ambasadę w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimy. Podczas protestów przeciw tej decyzji 58 Palestyńczyków zginęło w starciach z izraelskimi żołnierzami w Strefie Gazy na granicy z Izraelem.



Źródła dyplomatyczne poinformowały, że USA zablokowały przyjęcie oświadczenia Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywającego do niezależnego śledztwa w sprawie wydarzeń w Strefie Gazy. Czytaj więcej



Wydarzenia na Bliskim Wschodzie są szeroko na świecie komentowane.

Kto odpowiada za masakrę w Strefie Gazy? Wyjaśniają w rozmowie z Interią eksperci z PISM i UW



"Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest wybuchowa, przemoc zastępuje dialog, (nad regionem) wisi widmo wojny (...). Chcemy bezpieczeństwa Izraela, ale jego bezpieczeństwo nie może usprawiedliwiać takiego poziomu przemocy" - powiedział Szef francuskiej dyplomacji Jean-Yves Le Drian. Czytaj więcej



"Przerażającą przemoc" w Strefie Gazy potępiło Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (UNHCHR). Czytaj więcej



Po masakrze na granicy z Izraelem Ambasador wezwany do MSZ Turcji został ambasador Izraela w Ankarze. Został poproszony o tymczasowe opuszczenie kraju Czytaj więcej



W ocenie decyzji Donalda Trumpa o przeniesieniu ambasady USA z Tel Awiwu do Jerozolimy, co wywołało rozlew krwi, podzielone są brytyjskie media. Zwracają uwagę na ryzyko destabilizacji procesu pokojowego w tamtym rejonie. Czytaj więcej





Zdjęcie Była premier Beata Szydło /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Mija termin przekazania nagród przez ministrów na Caritas

Dziś mija termin przekazania na Caritas ministerialnych nagród przyznanych przez premier Beatę Szydło.



Zarządzenie Jarosława Kaczyńskiego spowodowało, że niektórzy członkowie rządu musieli wziąć kredyty, by zwrócić otrzymane pieniądze. Czytaj więcej



Marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował, że kierownictwo PiS podejmie szczegółowe decyzje ws. wyciągnięcia konsekwencji wobec ministrów, którzy nie oddadzą swoich nagród po dokładnym zapoznaniu się z danymi. Czytaj więcej





Zdjęcie Teresa Czerwińska i Elżbieta Rafalska / Bartłomiej Zborowski / PAP

Powstanie Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

We wtorek rząd przedstawił propozycję nowego modelu finansowania wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Powstanie nowy państwowy fundusz celowy: Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.



Fundusz będzie zasilany z części składki na Fundusz Pracy oraz z "daniny solidarnościowej" od osób zarabiających ponad 1 mln zł rocznie.



Propozycję przedstawiły minister rodziny Elżbieta Rafalska i minister finansów Teresa Czerwińska.



Czytaj więcej



Zdjęcie Kopalnia Zofiówka / Dominik Gajda / Reporter

Akcja w Zofiówce na ostatniej prostej

Ratownikom poszukującym ostatniego górnika, zaginionego podczas wstrząsu w kopalni Zofiówka, do którego doszło 5 maja, został jeszcze do sprawdzenia 30-metrowy przekop oraz także bardziej zniszczone fragmenty chodnika. Trwająca już 11. dobę akcja ratownicza zbliża się ku końcowi.

W poprzednich dniach ratownicy wydobyli na powierzchnię ciała czterech górników.



Praca prowadzona jest w ekstremalnych warunkach. Przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej podkreślają, że to najtrudniejsza akcja ratunkowa w historii spółki.



Czytaj więcej





Zdjęcie Putin otworzył most łączący Rosję z Krymem /ALEXANDER NEMENOV /PAP/EPA

Otwarcie mostu łączącego Rosję z Krymem

Rosja uruchomiła we wtorek most przez Cieśninę Kerczeńską na zaanektowany w 2014 roku Półwysep Krymski.



W otwarciu wziął udział prezydent Rosji Władimir Putin, siedząc za kierownicą ciężarówki, która przejechała przez most w kolumnie samochodów ciężarowych.



"Otwarty we wtorek most na zajęty przez Rosję Krym posłuży okupantom do wycofywania swoich wojsk z półwyspu" - oświadczył prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Ocenił, że to kolejna "marna próba" legitymizacji aneksji. Czytaj więcej