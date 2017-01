16 stycznia 2017: Fakty dnia

Prezentujemy podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia w kraju i na świecie.

Rosyjska ambasada odpowiada ws. nagrań z Tu-154

Ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce wydała oświadczenie, w którym tłumaczy się z słów prezydenta Putina na temat nagrań z prezydenckiego tupolewa.



"Kluczowe fakty, wymienione przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej w jego wystąpieniu, potwierdzone są poprzez odczyty zapisów dźwiękowych rozmów w kabinie załogi rejestratora dźwięku polskiego samolotu prezydenckiego, przy tym strona polska podsiada autentyczny zapis dźwiękowy danych rozmów. Żadnymi innymi zapisami dźwiękowymi dot. rozmów w kabinie załogi polskiego samolotu prezydenckiego Tu-154M strona rosyjska nie dysponuje" - czytamy w oświadczeniu.



Ile kosztowało glosowanie w Sali Kolumnowej?

Łączny koszt usługi związanej z urządzeniami do głosowania w Sali Kolumnowej - sprzęt wraz z obsługą - wyniósł 12 600 zł netto - poinformowało w Komunikacie Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu.

Jak podkreślono w komunikacie zamieszczonym w niedzielę na sejmowej stronie internetowej, urządzenia do głosowania zostały dostarczone i uruchomione 10 stycznia, a demontaż nastąpił po ogłoszeniu przez marszałka Sejmu przerwy w obradach 34. posiedzenia (12 stycznia).



Katastrofa samolotu w Kirgistanie

Do 37 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych katastrofy samolotu transportowego tureckich linii lotniczych, który rozbił się w poniedziałek na terenie zamieszkanym w pobliżu lotniska Manas pod Biszkekiem - podało kirgiskie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Kirgistan: Samolot spadł na wieś

Ks. Mieczysław Maliński nie żyje

Zmarł ks. Mieczysław Maliński, duchowny i pisarz, publicysta, wieloletni przyjaciel Jana Pawła II - poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych krakowski biblista ks.Wojciech Węgrzyniak.



Jako i pisarz i publicysta sięgał po różne formy literackie - pisał rozprawy i eseje, rozważania, bajki dla dzieci, modlitewniki, powieści, scenariusze. Jest autorem blisko 150 książek m.in. "Po co sakramenty?", "Aby nie ustać w drodze", "Matka Jezusa", "Pokochać życie". "Katechizm dla bierzmowanych", "Zanim powiesz kocham", "Katechizm dla poszukujących". Największą popularnością cieszyła się napisana przez niego biografia Jana Pawła II "Wezwano mnie z dalekiego kraju", która została przetłumaczona na kilkanaście języków.



Zdjęcie Zmarł ks. Mieczysław Maliński /Ryszard Czajka /Reporter

Kaczyński: Niemcy będą musieli się zdecydować

- Będę musiał powiedzieć kanclerz Angeli Merkel, że Niemcy muszą zdecydować się, co do charakteru stosunków z Polską; bo nie można Polski atakować i jednocześnie liczyć na to, że stosunki będą dobre - podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie w Radiu Szczecin, który został wyemitowany w poniedziałek rano.

Rzeczniczka prasowa PiS Beata Mazurek potwierdziła w niedzielę, że kanclerz Niemiec Angela Merkel przyjeżdża do Polski na zaproszenie premier Beaty Szydło.



RMF: W Małopolsce zatrzymano groźnego pedofila

Groźny pedofil działający w Małopolsce został zatrzymany w Wieliczce - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Mężczyzna mógł kontaktować się przez internet ze 150 dzieci.

Mężczyzna, kontaktując się przez internet, próbował umawiać się na spotkania z dziećmi mieszkającymi w powiecie wielickim. Oferował im m.in wyjście do kina.

25. finał WOŚP. Rekordowa zbiórka na stronach Interii

486 tys. zł - taką kwotą - dzięki wpłatom naszych użytkowników - udało się wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Interia już po raz piąty włączyła się w wielkie pomaganie i grała razem z Fundacją Jerzego Owsiaka. Jubileuszowa 25. edycja imprezy zakończyła się ogólnym wynikiem szacowanym obecnie na 62,4 mln złotych. A to nie koniec, bo ostateczna kwota będzie znana dopiero na początku marca.

Wciąż można wspierać WOŚP, dokonując wpłat na pomagam.interia.pl. Zbiórka trwa dziś do północy.



Zdjęcie Interia gra z WOŚP /INTERIA.PL