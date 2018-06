18 czerwca 2018: Fakty dnia

Minister rolnictwa podał się do dymisji, a Donald Tusk zapowiada pozew przeciwko Patrykowi Jakiemu. Co jeszcze wydarzyło się dziś w Polsce i na świecie?

Zdjęcie Krzysztof Jurgiel /Piotr Kamionka /East News

Minister rolnictwa podał się do dymisji

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, ze względów osobistych, złożył rezygnację ze stanowiska. "Minister Jurgiel dzielnie pomagał rolnikom" - powiedziała rzeczniczka rządu.

Według medialnych doniesień, nowym szefem resortu rolnictwa miałby zostać poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski, który obecnie jest wiceprzewodniczącym sejmowej komisji rolnictwa.



Zdjęcie Mieszkańcy Baranowa głosują w referendum / Jacek Turczyk / PAP

Wyniki referendum ws. budowy CPK

Mieszkańcy gminy Baranów w powiecie grodziskim w niedzielnym referendum zagłosowali przeciw budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Na pytanie: "Czy chce Pan/Pani budowy CPK w gminie Baranów?", 84 proc. uczestników głosowania odpowiedziało "nie". Frekwencja wyniosła ok. 47 proc.



Zdjęcie Na jeziorze Toba na Sumatrze zatonął prom z 80 pasażerami (zdjęcie ilustracyjne) / SONNY TUMBELAKA / AFP

Zatonął prom z ok. 80 osobami

Pasażerski prom z około 80 osobami na pokładzie zatonął w poniedziałek na jeziorze Toba na północy Sumatry w Indonezji. Władze potwierdziły śmierć jednej osoby. Jak dotąd odnaleziono 19 żywych pasażerów - podały indonezyjskie władze.



Zdjęcie Jan Filip Libicki / fot. Andrzej Iwanczuk / Reporter

PO traci senatora

Senator Jan Filip Libicki zrezygnował z członkostwa w PO w geście solidarności z trojgiem posłów, którzy w styczniu zostali wykluczeni z partii po głosowaniach nad projektami w sprawie aborcji.



Zdjęcie Donald Tusk / AFP

Tusk pozywa Jakiego

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk kieruje do sądu pozew przeciwko kandydatowi Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patrykowi Jakiemu w związku z wpisem po meczu Niemcy-Meksyk - poinformował w poniedziałek mec. Roman Giertych.



Wpis przedstawiał zapłakanego Tuska, który rzekomo rozpaczał po przegranej Niemców w meczu z Meksykiem. Zdjęcie pochodziło z pogrzebu partyjnego kolegi Tuska.

Zdjęcie Matteo Salvini / AFP

Włosi przeprowadzą spis Romów

Wicepremier, minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvini zapowiedział w poniedziałek, że wkrótce przeprowadzony zostanie spis Romów.

Dokonywanie spisu na podstawie pochodzenia etnicznego jest nielegalne - mówią obrońcy praw mniejszości.

