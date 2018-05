18 maja 2018: Fakty dnia

Na Kubie, tuż po starcie z lotniska w Hawanie, rozbił się samolot pasażerski Boeing 737, a Hanna Gronkiewicz-Waltz zabrała głos w sprawie nagród dla swoich pracowników. Zobacz, co jeszcze wydarzyło się dziś w kraju i na świecie.

Zdjęcie Hanna Gronkiewicz-Waltz /Pawel Wisniewski /East News

Hanna Gronkiewicz-Waltz o nagrodach dla swoich pracowników

W odniesieniu do informacji o nagrodach przyznanych urzędnikom zajmującym się reprywatyzacją w latach 2007-2013 prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz potwierdziła, że były one wypłacane.

"Nagradzałam pracowników urzędu miasta za pracę i po to, by w urzędzie nie było korupcji" - powiedziała prezydent stolicy.

Zdjęcie Katastrofa samolotu w Hawanie / AFP

Katastrofa Boeinga 737 na Kubie

Krótko po starcie z międzynarodowego lotniska Jose Marti w Hawanie na Kubie rozbił się samolot pasażerski Boeing 737. Na pokładzie maszyny kubańskich linii lotniczych było od 104 do 113 pasażerów - jak podają różne źródła.



Samolot leciał do miasta Holguin na wschodzie Kuby. To pierwszy tak poważny wypadek lotniczy na Kubie od 1989 roku. Przyczyny katastrofy będą wyjaśniane.



Zdjęcie Lech Wałęsa / Michal Wozniak / East News

Lech Wałęsa spotka się z protestującymi w Sejmie

Dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka oficjalnie potwierdził, że w najbliższy poniedziałek odbędzie się spotkanie byłego prezydenta Lecha Wałęsy z protestującymi niepełnosprawnymi i ich opiekunami w Sejmie.

Były prezydent chce "porozmawiać z protestującymi". Jak zaznaczył, "wszystkim Polakom zależy na zakończeniu protestu i rozwiązaniu problemu".

Zdjęcie Strzelanina w liceum w Teksasie / PAP/EPA

Strzelanina w liceum w stanie Teksas

W piątek rano czasu lokalnego doszło do strzelaniny w liceum w pobliżu Houston w stanie Teksas. Zginęło od 8 do 10 osób.



Sprawcą był jeden z uczniów. Na konferencji prasowej szeryf Ed Gonzalez poinformował, że napastnik został ujęty przez policję.



Zdjęcie Wanda Traczyk-Stawska z niepełnosprawną dziewczynką / PAP

Wanda Traczyk-Stawska znów przed Sejmem

Uczestniczka powstania warszawskiego, Wanda Traczyk-Stawska, ponownie w piątek pojawiła się przed Sejmem, aby spotkać się z protestującymi niepełnosprawnymi i ich rodzinami.

Tym razem Straż Marszałkowska zaprosiła ją do sejmowego centrum medialnego.

Zdjęcie Szpital w Salisbury / AFP PHOTO / Chris J Ratcliffe / East News

Siergiej Skripal wyszedł ze szpitala

Jak poinformował w piątek "The Independent" - były rosyjski szpieg Siergiej Skripal opuścił szpital w Salisbury. Spędził tam ponad dwa miesiące po tym, jak 4 marca razem z córka stracił przytomność w parku po kontakcie ze środkiem paralityczno-drgawkowym typu nowiczok.

Zdjęcie Wieś Trojicke na wschodzie Ukrainy / OLEKSANDR RATUSHNIAK / AFP

Ostrzał w Donbasie. Nie żyje 13-letni chłopiec

Trzy osoby, w tym 13-letni chłopiec, zginęły w wyniku ostrzału wsi Trojicke na wschodzie Ukrainy, którego dokonali prorosyjscy separatyści w Donbasie - przekazał w piątek szef administracji kontrolowanej przez Kijów części obwodu donieckiego Pawło Żebriwski.

Sztab operacji wojskowej połączonych sił zbrojnych Ukrainy w Donbasie oświadczył, że na wieś spadło 15 pocisków.

Zdjęcie Demokratyczna Republika Konga ma duży problem z groźnym wirusem / AFP

11 nowych przypadków zakażenia wirusem ebola

Jak podaje Reuters w piątekmMinisterstwo zdrowia Demokratycznej Republiki Konga poinformowało o 11 nowych przypadkach zakażenia wirusem ebola. Poinformowano także o dwóch zgonach, do których mogło dojść w wyniku zakażenia wirusem.