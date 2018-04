19 kwietnia 2018: Fakty dnia

Przedstawiamy podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia w kraju i na świecie.

Zdjęcie Uroczystości z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim /STANISLAW KOWALCZUK /East News

75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

W południe w Warszawie rozpoczęły się główne uroczystości 75-lecia wybuchu powstania w getcie warszawskim. Udział w uroczystościach wziął prezydent Andrzej Dud oraz m.in. przedstawiciele rządu oraz ambasador Izraela.

Reklama

Punktualnie w południe w stolicy rozległy się syreny dla upamiętnienia rocznicy.

"W 1944 r. w miejscu getta warszawskiego była pustynia, zamiarem Niemców było zniszczenie zarówno narodu żydowskiego jak i pamiątek po narodzie żydowskim" - mówił prezydent Andrzej Duda przed Pomnikiem Bohaterów Getta.

Więcej informacji czytaj tutaj

Zdjęcie Protestujący w Sejmie / Rafał Guz / PAP

Protest rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie. Spotkanie z Elżbieta Rafalską

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska spotkała się w czwartek z rodzicami osób niepełnosprawnych, którzy protestują w Sejmie. W spotkaniu uczestniczył także pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. Podczas spotkania doszło do ostrej wymiany zmian.

- Proszę nie odmawiać nam, że my państwa nie rozumiemy - mówiła Rafalska. W odpowiedzi usłyszała: - Przez dwa lata jeździliśmy do pana Michałkiewicza. Pytaliśmy, kiedy będzie podniesiony zasiłek pielęgnacyjny. I nic. Zajadał się pan paluszkami, mówił, że nic nie wiadomo, to była wielka kpina! - powiedziała liderka protestujących, nazywając Michałkiewicza kłamcą.



- Niech pani z prezesem Kaczyńskim to skonsultuje - usłyszała Rafalska.



Więcej informacji czytaj tutaj

Zdjęcie Brunon Kwiecień / Jan Graczyński / East News

SN odrzucił kasację w sprawie Brunona Kwietnia

Sąd Najwyższy oddalił - jako "oczywiście bezzasadne" - kasacje w sprawie Brunona Kwietnia skazanego na dziewięć lat więzienia za przygotowywanie zamachu terrorystycznego na Sejm. "Sprawa była rozpoznana we wtorek na posiedzeniu w składzie jednoosobowym" - poinformował w czwartek SN.

Więcej informacji czytaj tutaj

Tragedia w Słowinie. Zarzut dla kierowcy ciężarówki

Zdjęcie Miejsce wypadku / Marcin Bielecki /PAP



Kierowca ciężarówki, która we wtorek w Słowinie zderzyła się z autobusem, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. W wyniku wypadku zginęło dwoje uczniów. Prokuratur złożył wniosek o trzymiesięczny areszt dla podejrzanego.

Więcej informacji czytaj tutaj

Zdjęcie Dziś egzamin gimnazjalny z matematyki / Lech Muszyński / PAP

Egzamin gimnazjalny 2018. Matematyka

Dziś drugi dzień sesji egzaminacyjnej egzaminu gimnazjalnego 2018. Na egzaminie z matematyki uczniowie rozwiązywali zadania zamknięte i otwarte, mieli na to łącznie 90 minut.



W piątek gimnazjaliści przystąpią do egzaminu z języka obcego.



Zobacz arkusze i proponowane odpowiedzi w naszym raporcie specjalnym Egzamin gimnazjalny 2018



ŚWIAT:



Zdjęcie Miguel Diaz-Canel, z lewej Raul Castro / AFP

Miguel Diaz-Canel prezydentem Kuby

Miguel Diaz-Canel został, zgodnie z oczekiwaniami, prezydentem Kuby. Dotychczas pełnił on funkcję pierwszego wiceprezydenta. Jego wybór kończy prawie 60-letnie rządy braci Castro na wyspie. Diaz-Canel zastąpi 86-letniego Raula Castro, który stał na czele Rady Państwa przez ostatnie 12 lat.

Więcej informacji czytaj tutaj

Zdjęcie Trzy osoby zginęły w trzęsieniu ziemi na Jawie / STR / AFP

Trzęsienie ziemi na Jawie. Są ofiary

W trzęsieniu ziemi o magnitudzie 4,4 na wyspie Jawa, zginęły trzy osoby, ponad 20 odniosło obrażenia, a kilkaset domów zostało uszkodzonych - poinformowały w czwartek indonezyjskie służby ratunkowe.



Epicentrum znajdowało się około 52 km na północ od Kebumen, gęsto zaludnionego okręgu w prowincji Jawa Środkowa.