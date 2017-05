19 maja 2017: Fakty dnia

Przedstawiamy wieczorne podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia w kraju i na świecie.

Ilu Polaków popiera rząd Beaty Szydło? Sondaż CBOS

39 proc. respondentów deklaruje poparcie dla rządu Beaty Szydło. W stosunku do poprzedniego miesiąca notowania rządu wzrosły o jeden procent. Przeciwnych gabinetowi Szydło jest 34 proc. badanych (spadek o jeden procent w stosunku do 35 proc. w kwietniowym badaniu) - wynika z najnowszego sondażu CBOS.



Prawie co drugi respondent (47 proc.) jest zadowolony z faktu, że Radą Ministrów kieruje Beata Szydło, negatywnie ocenia premier 38 proc.



USA wysłały drugi lotniskowiec atomowy w pobliże Płw. Koreańskiego

O wysłaniu przez USA drugiego lotniskowca atomowego do patrolowania wód w pobliżu Półwyspu Koreańskiego poinformowały telewizja CNN i południowokoreańska agencja Yonhap.



Według nich USS Ronald Reagan weźmie prawdopodobnie wraz z lotniskowcem USS Carl Vinson udział w ćwiczeniach na zachodnim Pacyfiku. W dłuższej perspektywie planuje się, że pierwszy z tych okrętów, którego portem macierzystym jest Jokosuka w Japonii, wymieni w regionie drugą jednostkę - podała CNN, powołując się na przedstawicieli Pentagonu. Czytaj więcej





Wizyta prezydenta Niemiec w Warszawie

Nowy prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier przybył dzisiaj wraz z żoną z wizytą do Warszawy.



- Europa potrzebuje dzisiaj solidarności i dobrej współpracy - mówił po spotkaniu prezydent Andrzej Duda. Z kolei Steinmeier podkreślił, że Polska jest potrzebna w przezwyciężeniu kryzysu europejskiego. "Polska to rdzeń Europy" - zaznaczył. Czytaj więcej



Chińskie myśliwce przechwyciły amerykański samolot

Dwa chińskie samoloty Su-30 dokonały w czwartek "nieprofesjonalnego" przechwycenia samolotu USA do wykrywania promieniowania, gdy ten wykonywał rutynowy lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Wschodniochińskim - przekazała armia amerykańska.



"Ta sprawa jest omawiana z Chinami za pośrednictwem właściwych kanałów dyplomatycznych i wojskowych" - oświadczyła rzeczniczka amerykańskich sił powietrznych ppłk Lori Hodge. Czytaj więcej





Druga sekcja zwłok Magdaleny Żuk

W Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu zakończyła się w piątek po godz. 14.30 sekcja zwłok Magdaleny Żuk - powiedzieli dziennikarzom pełnomocnicy rodziny po opuszczeniu gmachu ZMS. Nie chcieli ujawniać szczegółów.



"Bardzo prosimy o uszanowanie prawa rodziny do spokoju i nie robienie z tego medialnego spektaklu" - powiedział dziennikarzom mec. Paweł Jurewicz pytany, kiedy ciało zmarłej może być wydane rodzinie oraz kiedy będzie pogrzeb kobiety. Czytaj więcej

Wypadek limuzyny BOR

Na drodze krajowej nr 1 w miejscowości Markowice (woj. śląskie) doszło do wypadku z udziałem limuzyny Biura Ochrony Rządu. Ciężarówka najechała na tył samochodu