19 września 2017: Fakty dnia

Prezydent Andrzej Duda

Prezydent Andrzej Duda przybył w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego (we wtorek nad ranem czasu polskiego) do Nowego Jorku. Prezydent wygłosi przemówienie na dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych.

Prezydent będzie miał też okazję do rozmowy z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem i wiceprezydentem Mike'iem Pence'em; podczas pobytu w ONZ spotka się ponadto z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką oraz prezydent Litwy Dalią Grybauskaite.



Straż pożarna

- Ponad 1,6 tys. razy interweniowali strażacy w kraju w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem podczas ostatniej doby - poinformował we wtorek rano PAP rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Paweł Frątczak. Najwięcej pracy strażacy mieli w woj. warmińsko-mazurskim (640 interwencji), mazowieckim (440), podlaskim (190) i pomorskim (160). Interwencje dotyczyły m. in. wypompowywania wody, usuwania uszkodzonych i powalonych drzew oraz zabezpieczenia budynków przed zalaniem.

"Zalanych zostało 790 budynków. Poszkodowane zostały dwie osoby w tym jeden ratownik" - powiedział Frątczak.

Stanisław Karczewski

"Dbałość o program 'Mieszkanie plus'" - to główne działanie Prawa i Sprawiedliwości na powakacyjny sezon polityczny, które wskazuje w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Stanisław Karczewski. Jako "drugą istotną kwestię" wymienia powołanie komisji śledczej do zbadania wyłudzeń VAT. Marszałek Senatu był też pytany o scenariusze związane z prezydenckimi projektami ustaw dotyczącymi sądownictwa oraz o ocenę, budzącej wiele kontrowersji, kampanii "Sprawiedliwe Sądy".



Jako "trzeci jesienny priorytet" Karczewski wymienia "gospodarkę, gospodarkę i jeszcze raz gospodarkę, czyli wdrażanie w życie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju". Pytany o ustawę dekoncentracyjną, Karczewski zaznacza, że wprowadzenie takich rozwiązań na rynku medialnym jest potrzebne, ale potrzebna jest też merytoryczna dyskusja.

Jarosław Gowin

- 574 dni - tyle trwały prace i konsultacje nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce - powiedział we wtorek podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. - Mamy do czynienia z reformą inną niż wszystkie. To jest wydarzenie bez precedensu, jeśli chodzi o stanowienie prawa w Polsce po roku 1989, wydarzenie, które Komisja Europejska stawia innym krajom za wzór do naśladowania przy wielkich zmianach systemowych - podkreślił wicepremier.



- Dziwi mnie, że wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin przedstawi projekt tzw. Ustawy 2.0, którego nie zna ani rząd, ani klub PiS - powiedział szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Według niego nowe propozycje są "dziwne". - Wątpię, żebyśmy się na nie zgodzili - dodał.



Tadeusz Żytkiewicz

Zmarł Tadeusz Żytkiewicz. Był najdłużej żyjącym po przeszczepie serca pacjentem profesora Zbigniewa Religi. Informacje o śmierci potwierdził w rozmowie z Interią Jarosław Cyrynger, prezes Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Zbigniewa Religi.

To właśnie Tadeusz Żytkiewicz był jednym z pierwszych pacjentów, u którego dokonano udanego przeszczepu serca. To on - jak podkreśla Jarosław Cyrynger - 28 lat temu zakładał, razem z profesorem Religą, Stowarzyszenie Transplantacji Serca.



Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i premier Beata Szydło

Rząd przyjął projekt rozszerzający granice obrony koniecznej. Projekt rozszerza granice obrony koniecznej przy odpieraniu napaści na mieszkanie, dom, lokal czy ogrodzony teren.

"Nasz rząd konsekwentnie realizuje politykę wspierania tych wszystkich, którzy są uczciwi" - mówiła premier Beata Szydło informując o nowym projekcie. "Obywatele, którzy bronią się przed napaścią, muszą mieć poczucie, że państwo stoi po ich stronie" - oświadczył z kolei minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dodał, że nowe przepisy dot. obrony koniecznej wiążą się m.in. z niewłaściwą praktyką w sądach i prokuraturach.

Donald Trump w siedzibie ONZ

Prezydent USA Donald Trump podkreślił we wtorek, że czas już, by wszystkie kraje współpracowały, żeby odizolować reżim Korei Północnej, dopóki nie zaprzestanie on zachowywać się wrogo.

Występując na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ ostrzegł, że jeśli USA będą zagrożone, nie będą miały innego wyjścia niż całkowite zniszczenie Korei Północnej. Mówiąc o północnokoreańskim przywódcy Kim Dzong Unie oświadczył, iż prowadzi on misję samobójczą dla siebie i swojego reżimu.

