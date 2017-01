2.01.2017: Podsumowanie dnia

Co działo się dziś w kraju i za granicą? Prezentujemy zestawienie najważniejszych wydarzeń.

Śmierć i zamieszki w Ełku

W sylwestrową noc przed barem z kebabami w Ełku doszło do zabójstwa 21-letniego Daniela. Zarzut zabójstwa usłyszeli obywatele Algierii i Tunezji, którzy prowadzili bar i w nim pracowali. W niedzielę z tego powodu doszło do zamieszek, tłum głównie młodych ludzi niszczył lokal i rzucał petardami. Również w stronę policji tłum rzucał butelki po alkoholu i kamienie. Zamieszki zakończyły się przed północą. Jak podała policja, zatrzymano 28 osób w wieku od 17 do 50 lat. Zatrzymani w czasie pikietowania byli pijani.



ISIS przyznało się do ataku na nocny klub w Stambule



Państwo Islamskie opublikowało w poniedziałek komunikat, w którym przyznaje się do przeprowadzenia ataku terrorystycznego na klub nocny w Stambule, na zachodzie Turcji. W zamachu na uczestników sylwestrowej zabawy zginęło co najmniej 39 osób.

Dziś także ISIS wzięło na siebie odpowiedzialność za zamach w Bagdadzie w Iraku. Zamachowiec samobójca zdetonował samochód pułapkę na placu w dzielnicy Miasto Sadra, zamieszkanej głównie przez szyitów. Zginęło 30 osób.



Zły stan zdrowia arcybiskupa Hosera

Jak poinformował w poniedziałek biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk, przyczyną pogorszenia stanu zdrowia abp. Henryka Hosera jest malaria. Według komunikatu bp. Solarczyka zamieszczonego na stronie diecezji warszawsko-praskiej, potwierdziły ją przeprowadzone w szpitalu badania. Abp Hoser w zeszłym roku trzykrotnie był w Afryce, ostatni raz na początku grudnia 2016 r.



Reforma edukacji wejdzie w życie?



Portal wpolityce.pl informował, że przed nowym rokiem Jarosław Kaczyński miał usłyszeć od prezydenta Dudy, że ten rozważa dwa weta: wobec ustawy o zgromadzeniach i ustawy o edukacji. Informację tę zdementował Ryszard Terlecki, szef klubu PiS. "Kierownictwo PiS nie rozważa możliwości odłożenia w czasie reformy edukacji, która naszym zdaniem jest bardzo dobrze przygotowana i będzie wprowadzona zgodnie z naszymi obietnicami wyborczymi" - powiedział w poniedziałek PAP Terlecki. Jak dodał, władze PiS nie mają żadnych informacji, że prezydent Andrzej Duda zamierza zawetować ustawy wprowadzające reformę.

Brexit a polscy imigranci



Na Wyspach wraca pomysł odcinania imigrantów od zasiłków. "The Times" donosi, że premier Theresa May po Brexicie chciałaby ograniczenia świadczeń także dla nowych przybyszów unijnych, którzy dostaną pozwolenie, by żyć i pracować w Wielkiej Brytanii. Więcej na ten temat tutaj .

Sopot: Aresztowano nauczyciela podejrzanego o molestowanie dziewczynek



Według śledczych, pięć dziewczynek padło ofiarą molestowania w niepublicznej szkole w Sopocie. Aresztowany w tej sprawie został 60-latek, pochodzący z Wenezueli nauczyciel hiszpańskiego. Według ustaleń EMF FM, prokuratorzy pracowali nad sprawą od wiosny zeszłego roku. Mężczyzna jeszcze przed świętami usłyszał zarzuty, dotyczące tak zwanych innych czynności seksualnych. Jego ofiary to pięć dziewczynek w wieku 7-8 lat.

Komisja Europejska broni Junckera przed zarzutami o blokowanie reform podatkowych



Rzecznik Komisji Europejskiej bronił w poniedziałek szefa KE Jean-Claude'a Junckera przed zarzutami "Guardiana" ws. blokowania unijnych reform skierowanych przeciw agresywnej optymalizacji podatków wielkich korporacji w latach, w których był on premierem Luksemburga.



"Guardian", powołując się na niemieckie depesze dyplomatyczne, które wyciekły do prasy, napisał dzień wcześniej, że jako premier Luksemburga Juncker potajemnie blokował prace zespołu powołanego przez UE, aby ukrócić praktyki podatkowe międzynarodowych korporacji. Więcej na ten temat tutaj.



Ryszard Petru protestuje... w Portugalii



"Do 11 stycznia zostajemy na sali obrad" - oznajmił przed paroma dniami Ryszard Petru. Lider Nowoczesnej musiał sobie jednak od protestowania zrobić przerwę. W poniedziałek media społecznościowe obiegło zdjęcie Ryszarda Petru, jak w towarzystwie Joanny Schmidt leci do Portugalii.



Dziennikarze próbowali dowiedzieć się, czy to prawda, że lider Nowoczesnej nie protestuje w Sejmie, tylko podróżuje na drugi koniec Europy. Po kilku godzinach sprawę wyjaśniła Katarzyna Lubnauer, która - choć wcześniej mówiła, że nie wie, gdzie jest szef jej partii - zapewniała, że Ryszard Petru wraz z wiceprzewodniczącą Schmidt przebywa za granicą "w celach partyjnych".

Wkrótce głos zabrał też główny zainteresowany.



"Były ustalone dyżury. Ja byłem w wigilię" - napisał Ryszard Petru w SMS-ie do dziennikarza RMF FM.