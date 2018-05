2 maja 2018: Fakty dnia

Prezentujemy najważniejsze informacje z kraju i świata.

KE przyjęła projekt budżetu UE

Komisja Europejska zaakceptowała projekt unijnego budżetu na lata 2021-2027. Całkowita suma zobowiązań ma wynieść w tym okresie 1,279 biliona euro



Z informacji podanych w środę przez KE wynika, że przewidziano wynoszące około 7 proc. cięcia w polityce spójności i około 5 proc. - cięcia we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR).



KE zaproponowała też uzależnienie wypłaty funduszy od przestrzegania praworządności.



Doradca May: Brak podejrzanych po ataku na Skripala

Jak ujawnił we wtorek doradca brytyjskiej premier do spraw bezpieczeństwa narodowego Mark Sedwill, brytyjska policja wciąż nie ma podejrzanych w sprawie próby otrucia byłego oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego i współpracownika brytyjskiego wywiadu Siergieja Skripala.

Doradca premier Theresy May podkreślił także, że przeanalizowano działania znanych brytyjskim służbom rosyjskich szpiegów. Wykluczono jednak ich udział w zdarzeniu.

PiS złożyło projekt ustawy ws. niepełnosprawnych

Klub PiS złożył w środę w Sejmie projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, który miałby wejść w życie 1 lipca 2018 roku.



Jego główne założenia to m.in.: zniesienie okresów użytkowania wybranych wyrobów medycznych, prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, prawo do korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania oraz bezlimitowe finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Estonia: Największe manewry wojskowe od 1991 roku

Manewry wojskowe z udziałem ok. 15 tys. żołnierzy z 16 krajów rozpoczęły się w środę w Estonii. Ćwiczenia, noszące nazwę "Siil" ("Jeż"), potrwają do 14 maja. Są to największe manewry wojskowe w tym kraju od 1991 roku.



Irlandia: Znaleziono ciało 30-letniej Polki

30-letnia Polka została znaleziona martwa w lesie nieopodal miejscowości Sligo w północno-zachodniej Irlandii - poinformowały zagraniczne media.

Polka od kilku dni była poszukiwana. Wstępne ustalenia mówią o śmierci w wyniku uduszenia.



Papież poprosił ofiary księdza pedofila o przebaczenie

Papież Franciszek - w imieniu swoim i całego Kościoła - poprosił ofiary księdza pedofila z Chile Fernando Karadimy o przebaczenie.



Andres Murillo, Juan Carlos Cruz i James Hamilton gościli w watykańskim Domu świętej Marty. Z każdym z nich papież przeprowadził osobne rozmowy. Franciszek chciał wysłuchać ich relacji przed podjęciem decyzji w sprawie skandalu pedofilii, który wstrząsnął Kościołem w Chile.

"Niedopuszczalne" działania kandydatów na prezydenta. Jest odpowiedź

Szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński, skomentował w RMF FM działania kandydatów na prezydenta Warszawy - Rafała Trzaskowskiego i Patryka Jakiego - przed startem kampanii wyborczej. Ocenił, że są one "niedopuszczalne". Chodzi o działalność kandydatów, którzy umieszczają spoty w internecie i spotykają się z mieszkańcami stolicy.