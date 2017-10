2 października 2017: Fakty dnia

Dramatyczna strzelanina w Las Vegas, zamieszki po referendum w Katalonii, posiedzenie komisji wyjaśniającej aferę Amber Gold i niejasne okoliczności śmierci 38-latki w warszawskim areszcie. Sprawdź, co dziś wydarzyło się na świecie i w kraju.

Zdjęcie Uciekający ludzie podczas strzelaniny w Las Vegas /David Becker /Getty Images

Las Vegas: Najbardziej krwawa strzelanina w historii USA

Do tragicznej strzelaniny doszło w poniedziałek w Las Vegas. Co najmniej 50 osób zginęło, a 400 zostało rannych. Napastnik otworzył ogień do uczestników koncertu muzyki country niedaleko hotelu Mandalay Bay. Na miejsce natychmiast przybyły oddziały lokalnej policji oraz oddział SWAT.

Sprawca - znajdujący się na 32. piętrze hotelu Mandalay Bay - został zastrzelony przez policjantów. Trwają poszukiwania drugiej osoby, która wraz z mężczyzną wynajmowała pokój w hotelu. Policja poinformowała, że poszukiwana to kobieta pochodzenia azjatyckiego o imieniu Marylou Danley.

W śledztwo zaangażowało się FBI.

Więcej na temat masakry w Las Vegas

Kilka godzin po ataku, Państwo Islamskie opublikowało informację, w której przyznaje się do winy. Według agencji Amak, która wydała oświadczenie, sprawca strzelaniny kilka miesięcy temu przeszedł na islam.



Więcej TUTAJ

Zdjęcie Poseł Łukasz Rzepecki / Krystian Dobuszyński / Reporter

Postępowanie dyscyplinarne wobec posła Rzepeckiego

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zawiesił posła Łukasza Rzepeckiego w prawach członka partii i wystąpił o wszczęcie wobec niego postępowania dyscyplinarnego.



Więcej na ten temat tutaj





Zdjęcie Komisja śledcza ds. Amber Gold / Marcin Obara / PAP

Amber Gold: Teściowa Marcina P. usłyszała zarzuty

Zarzut "prania brudnych pieniędzy" pochodzących z oszustwa na szkodę klientów spółki Amber Gold usłyszała w poniedziałek w łódzkiej Prokuraturze Regionalnej Danuta J.-P.



Według prokuratury, popełnione przez nią przestępstwo miało polegać na użyczeniu małżonkom P. swojego rachunku bankowego i przyjęciu na ten rachunek - od stycznia 2011 r. do czerwca 2012 r. kwoty ponad 1,2 mln zł, mającej stanowić wynagrodzenie małżonków P.



Teściowa Marcina P. nie przyznała się do zarzutu i odmówiła wyjaśnień.



Czytaj więcej na ten temat tutaj



Zdjęcie Starcia podczas niedzielnego referendum w Katalonii / RAYMOND ROIG / AFP

Wydarzenia w Katalonii. Reakcje ONZ, KE i hiszpańskiego rządu

Regionalny rząd Katalonii poinformował w nocy z niedzieli na poniedziałek, że w niedzielnym referendum oddało głosy ok. 2,26 mln osób, z których 90 proc. opowiedziało się za niepodległością tego regionu.



Rzecznik rządu Katalonii Jordi Turull oświadczył, że podczas niedzielnych starć z policją co najmniej 893 osoby zostały ranne, w tym cztery znajdują się w ciężkim stanie. W starciach z wyborcami, którzy nie chcieli dopuścić do zamknięcia lokali wyborczych i konfiskaty urn, policja użyła pałek i gumowych kul.

Szczegółowe wyniki referendum niepodległościowego w Katalonii

Premier Katalonii Carles Puigdemont zaapelował w poniedziałek o międzynarodowe mediacje, by rozwiązać impas polityczny wokół niedzielnego referendum w sprawie niepodległości regionu. Zażądał wycofania sił bezpieczeństwa rozmieszczonych tam przez Madryt. Zapowiedział też, że Katalonia stworzy specjalną komisję, która zbada doniesienia o nadużyciach hiszpańskiej policji podczas głosowania.

Premier Katalonii apeluje o międzynarodowe mediacje

Hiszpański rząd ostrzegł z kolei, że może użyć swych kompetencji konstytucyjnych, żeby zawiesić autonomię Katalonii, jeśli region ten proklamuje niepodległość po niedzielnym referendum. Madryt uznał je za nielegalne.



Madryt ostrzega: Możemy zawiesić autonomię



Do wydarzeń w Katalonii odniósł się m.in. Wysoki Komisarz ONZ do spraw Praw Człowieka, Zeid Raad Al Hussein. Zażądał zbadania przyczyn aktów przemocy, do jakich doszło w niedzielę podczas referendum niepodległościowego. Wyraził też swoje zaniepokojenie "nieproporcjonalnym użyciem przemocy w Katalonii".

Oświadczenie ONZ w sprawie referendum w Katalonii

Oświadczenie w sprawie wydarzeń w Hiszpanii wydała również Bruksela. Komisja Europejska ogłosiła, że niedzielne referendum niepodległościowe w Katalonii było nielegalne, a sprawa Katalonii jest wewnętrzną sprawą Hiszpanii.

Komisja Europejska: Referendum w Katalonii nielegalne

Zdjęcie Areszt Śledczy na warszawskim Grochowie; zdj. ilustracyjne / Donat Brykczyński / Reporter

Niejasne okoliczności 38-letniej kobiety w areszcie

W opublikowanym w sobotę na portalu Onet.pl. artykule Janusz Schwertner opisał historię 38-letniej Agnieszki Pysz, która zmarła 7 czerwca w Areszcie Śledczym na warszawskim Grochowie. Według autora publikacji pracownicy więzienia nie udzielili kobiecie pomocy. Artykuł wzbudził szereg komentarzy i liczne działania, w tym wniosek do NIK z prośbą o kontrolę w areszcie i zawiadomienie do prokuratury.



Więcej na ten temat TUTAJ