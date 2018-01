2 stycznia 2018: Fakty dnia

Porażka Ryszarda Petru w szeregach Nowoczesnej, alarmująca sytuacja w polskich szpitalach, ustawy o KRS i SN opublikowane w Dzienniku Ustaw, noworoczne zamieszki w Belgii i Francji i biorący przykład z Polaków Litwini. Sprawdź, co jeszcze wydarzyło się we wtorek w Polsce i na świecie.

Osłabiona pozycja Ryszard Petru w Nowoczesnej

W skład nowego zarządu Nowoczesnej weszli Kamila Gasiuk-Pihowicz, Jerzy Meysztowicz, Witold Zembaczyński i Tadeusz Grabarek. Wewnętrzne wybory w partii okazały się porażką byłego lidera partii Ryszarda Petru, który znalazł się poza zarządem ugrupowania.

"Ja się nazywam Ryszard Petru, założyłem Nowoczesną i będę chciał mieć realny wpływ na polską politykę" - oświadczył były lider, zapowiadając jednocześnie, że będzie pilnował, by Nowoczesna "nie zboczyła z trajektorii, która została narysowana w maju 2015 r. na Torwarze".

Najnowsze dane o trudnej sytuacji w szpitalach

3546 lekarzy rezydentów i specjalistów wypowiedziało umowy, na mocy których wyrażali zgodę na przedłużenie czasu pracy powyżej 48 godzin tygodniowo - wynika z najnowszych danych na temat wypowiadania klauzul opt-out, które upubliczniło Ministerstwo Zdrowia.

Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską, w Polsce jest ponad 131,5 tys. lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu i ponad 35,8 tys. dentystów posiadających prawo wykonywania zawodu.

Sylwester: Zamieszki w Belgii i Francji

Belgijski minister spraw wewnętrznych zapowiada dogłębne wyjaśnienie okoliczności zamieszek, do których doszło w kilku miejscach w Brukseli w noc sylwestrową. W sumie, podczas belgiskich zamieszek, zatrzymano 37 osób.

Niespokojnie w sylwestra było także we Francji, gdzie doszło do brutalnego pobicia funkcjonariuszy policji i masowych podpaleń samochodów. Aby zapobiec niespokojnym wydarzeniom, francuskie władze zmobilizowały dodatkowe oddziały funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Aresztowano ok. 500 osób.



Ustawy o KRS i SN w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nową ustawę o Sądzie Najwyższym. Prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy 20 grudnia zeszłego roku.



Nowelizacja ustawy o KRS wprowadza m.in. wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm

Ustawa o SN zakłada m.in. możliwość składania do SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat. W SN powstaną też dwie nowe izby - Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna.



Litwa wprowadza odpowiednik 500 plus

Rząd Litwy od stycznia wprowadził comiesięczne świadczenia na dzieci na wzór polskiego programu "Rodzina 500 plus" w wysokości 30 euro.



"Bierzemy przykład z Polski, gdzie program 500 plus świetnie się sprawdza i u nas również się sprawdzi" - pochwalił się Tomas Tomilinas, wiceprzewodniczący rządzącej partii Litewski Związek Rolników i Zielonych.



Rząd zapowiedział, że wysokość świadczenia na dzieci każdego roku będzie wzrastać i w 2020 r. wyniesie 100 euro.

Francuzi pozwą Polskę? Chodzi o caracale

Koncern Airbus Helicopters będzie dochodził rekompensaty finansowej od Polski w związku z nierozstrzygniętym postępowaniem na śmigłowce wielozadaniowe caracal.



Przedstawiciele koncernu uważają, że Polska prowadziła negocjacje pozorne.

Airbus Helicopters teraz chce oddać sprawę do arbitrażu międzynarodowego.



Sondaż: Dla kogo tytuł polityka roku 2017?

Mimo że na Andrzeja Dudę jako polityka roku wskazało 13 proc. respondentów, to aż 23 proc. badanych uważa, że na ten tytuł nie zasłużył żaden z polityków. Za plecami prezydenta znalazła się Beata Szydło z 11 proc. sympatyków. Trzecie miejsce zajął Mateusz Morawiecki, który cieszy się poparciem 8 proc. badanych Polaków.



Politykiem roku na świecie został Donald Trump z wynikiem 12 proc. Drugie miejsce zajęła Angela Merkel z 8 procentami. Pozostali pretendenci zostali daleko w tyle.