20 listopada 2017: Fakty dnia

Trybunał Sprawiedliwości nakazał Polsce natychmiastowego zaprzestania działań w Puszczy Białowieskiej, Warszawa nie będzie siedzibą dwóch ważnych europejskich agencji, a w rządzie być może szykuje się zmiana na stanowisku premiera. Zobacz, co jeszcze wydarzyło się dziś w kraju i na świecie.

Zdjęcie Puszcza Białowiska /Michał Kość /FORUM

Trybunał Sprawiedliwości: Polska ma zaprzestać działań w Puszczy Białowieskiej

Trybunał Sprawiedliwości nakazał Polsce natychmiast zaprzestać działań aktywnej gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej. W razie naruszenia nakazu zostanie zasądzona kara w wysokości 100 tys. euro dziennie.

Reklama

Więcej tutaj

Zdjęcie Beata Szydło i Jarosław Kaczyński / AFP PHOTO / JANEK SKARZYNSKI / East News

Zmiana na stanowisku premiera coraz bliżej?

Jeśli nie zajdą żadne nieprzewidziane okoliczności, na początku grudnia Beatę Szydło zastąpi Jarosław Kaczyński - podaje "Newsweek". Gazeta wspomina także o tym, że spotkanie prezesa PiS z prezydentem Andrzejem Dudą dotyczące zmiany na stanowisku premiera ma się odbyć jeszcze w tym tygodniu. Według rozmówców tygodnika klamka już właściwie zapadła. Operacja "premier Kaczyński" trwa od kilku tygodni, czego dowodem może być nasilenie panegiryków na cześć prezesa PiS w "Wiadomościach".

Z kolei "Wprost" informuje o nowej koncepcji PiS, w myśl której Beata Szydło ma zostać kandydatem na prezydenta Warszawy.



Więcej informacji czytaj tutaj

Zdjęcie Marsz Niepodległości w Warszawie / Marek Szymański/Reporter / Reporter

Śledztwo w sprawie propagowania faszyzmu na Marszu Niepodległości

Śródmiejska prokuratura wszczęła śledztwo ws. publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa lub nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym podczas Marszu Niepodległości - podała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

11 listopada pod hasłem "My chcemy Boga" ulicami Warszawy w Marszu Niepodległości przeszło - jak szacuje policja - ok. 60 tys. osób. Jego uczestnicy, oprócz polskich flag, nieśli także transparenty, na których widniały np. hasła: "Wszyscy różni, wszyscy biali" czy "Europa tylko dla białych". Do prokuratury trafiły zawiadomienia wobec organizatorów Marszu i osób niosących te transparenty.

Więcej czytaj tutaj

Zdjęcie Andrzej Przyłębski o doniesieniach "Gazety Wyborczej": Całkowicie nieprawdziwe / Maciej Luczniewski/REPORTER / East News

Ambasador RP w Berlinie: Nie jestem i nie byłem agentem służb

W przesłanym do PAP oświadczeniu ambasador RP w Berlinie Andrzej Przyłębski ustosunkował się do artykułu "Gazety Wyborczej", w którym oskarżono go o współpracę ze służbami specjalnymi.

"Nie współpracowałem z SB ani przed, ani po moim wyjeździe do Wielkiej Brytanii, co zostało potwierdzone przez Instytut Pamięci Narodowej. Data mojego wyrejestrowania została arbitralnie wybrana przez oficera SB, wobec mojej wcześniejszej kategorycznej odmowy współpracy (...) Nie jestem i nigdy nie byłem agentem służb specjalnych" - napisał Przyłębski odnosząc się do doniesień "Gazety Wyborczej".



Więcej informacji tutaj

Zdjęcie Jak będzie wyglądać Europa po brexicie? / AFP

Amsterdam nową siedzibą EMA. Zdecydował... rzut monetą

Amsterdam zostanie nową siedzibą Europejskiej Agencji Leków (EMA) po brexicie. W finałowej rundzie głosowania pokonał Mediolan (oba miasta zdobyły po 13 głosów, a o końcowym wyniku zdecydował... rzut monetą).

Paryż zostnie natomiast nowym gospodarzem Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA). Kandydatem w obu tych przypadkach była Polska (Warszawa), ale zarówno w pierwszym głosowaniu, jak i drugim, odpadała w pierwszej rundzie.



Więcej tutaj





Zdjęcie Fiasko rozmów w sprawie utworzenia rządu / CHRISTIAN BRUNA / PAP/EPA

Niemcy: Fiasko rozmów o koalicji rządowej

Wolna Partia Demokratyczna (FDP) zerwała w nocy z niedzieli na poniedziałek prowadzone od ponad miesiąca rozmowy sondażowe z blokiem partii chadeckich CDU/CSU oraz Zielonymi w sprawie utworzenia koalicyjnego rządu pod kierownictwem kanclerz Angeli Merkel. Przewodniczący FDP Christian Lindner uzasadnił decyzję swojej partii brakiem zaufania do partnerów.



Kanclerz Angela Merkel zapowiedziała rozmowę na ten temat z prezydentem Niemiec.

Więcej tutaj

Zdjęcie Państwa UE ostatecznie zaaprobowały system wjazdu/wyjazdu dla Schengen / PASCAL GUYOT / AFP

Ważna decyzja UE w sprawie kontroli na granicach

Przedstawiciele państw członkowskich w Radzie UE zaaprobowali elektroniczny system kontroli wjazdu i wyjazdu dla strefy Schengen. Ma on zapewnić krótszy czas przekraczania granic, łatwiejsze wykrywanie nadużyć oraz zastąpić stemplowanie paszportów. Nowy system ma zapewnić skuteczniejszą kontrolę na granicach UE, a także wzmocnić walkę z terroryzmem.