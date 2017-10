20 października 2017: Fakty dnia

Atak nożownika w Stalowej Woli, kolejne spotkanie Andrzeja Dudy z Jarosławem Kaczyńskim, wybory parlamentarne w Czechach i zaskakujące wyniki najnowszego sondażu IBRiS. Sprawdź, co jeszcze wydarzyło się dziś w kraju i na świecie.

Atak nożownika w galerii handlowej w Stalowej Woli

W galerii handlowej "VIVO!" w Stalowej Woli na Podkarpaciu doszło do ataku nożownika. Jedna z dziesięciu rannych osób zmarła - poinformowała podkarpacka policja. Ofiarą śmiertelną ataku jest 50-letnia kobieta. Napastnik został obezwładniony przez klientów galerii i jest w rękach policji.



Na miejscu zdarzenia pracuje zespół policjantów i prokuratorów. Motywy działania sprawcy na razie nie są znane, ale policja wykluczyła już pobudki terrorystyczne i ideologiczne.



Czwarte spotkanie Andrzeja Dudy z prezesem PiS

W piątek po godz. 16.30 w Belwederze rozpoczęło się spotkanie Andrzeja Dudy z Jarosławem Kaczyńskim poświęcone poprawkom PiS do projektów ustaw prezydenta o KRS i SN.

Prezydent przekazał Jarosławowi Kaczyńskiemu na piśmie swoje uwagi do propozycji PiS.

Rozmowy trwały około dwóch godzin. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński poinformował po spotkaniu, że Andrzej Duda ma "bardzo poważne zastrzeżenia do niektórych poprawek zgłoszonych przez PiS", jednocześnie zapowiadając, że dyskusja będzie kontynuowana.



Nowy sondaż IBRiS: Zjednoczona opozycja pokona PiS?

Gdyby Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Polskie Stronnictwo Ludowe wystawiły wspólną listę, pokonałyby Prawo i Sprawiedliwość - wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET.



Zjednoczona opozycja zdobyłaby 36,8 proc. głosów, a PiS mogłoby liczyć na poparcie rzędu 35,1 proc.



Przyłębska o doniesieniach "GW": "Są całkowicie nieprawdziwe"

"Gazeta Wyborcza" napisała w piątek, że prezes TK Julia Przyłębska oraz wiceprezes TK Mariusz Muszyński są "prowadzeni przez służby i zostali ulokowani w TK, by podporządkować go interesom władzy". Według gazety, Trybunałem Konstytucyjnym "kierują były oficer służb i jego współpracownica".



"Jeszcze raz podkreślę, że informacje te są całkowicie nieprawdziwe. Nie ma sytuacji, żeby służby specjalne przejmowały wymiar sprawiedliwości. Jestem zbulwersowana ciągłymi próbami dyskredytowania TK" - powiedziała prezes Przyłębska, odrzucając wszelkie zarzuty.



Wybory w Czechach. Partia miliardera zwycięzcą?

W Czechach rozpoczęły się w piątek wybory parlamentarne. Do godziny 14 w sobotę Czesi wybiorą 200 posłów. Do wyścigu stanęli kandydaci z 31 partii. To największa liczba ugrupowań we współczesnej historii kraju.



Według sondaży, osiem partii przekroczy wymagany pięcioprocentowy próg wyborczy i będzie miało swoich przedstawicieli w Izbie Poselskiej. Największe szanse na wygraną ma partia ANO. Ugrupowanie zostało założone przez kontrowersyjnego miliardera Andreja Babisza, byłego wicepremiera i ministra finansów.



Przełomowa decyzja w sprawie brexitu

Przywódcy 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej dali w piątek zielone światło na rozpoczęcie wewnętrznych, unijnych przygotowań do drugiej fazy negocjacji dotyczących wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.



Unijni przywódcy przyjęli z zadowoleniem postęp w kwestiach dotyczących praw obywateli oraz granicy między Irlandią i Irlandią Północną.



Jednocześnie zwrócono uwagę, że choć Wielka Brytania zapowiedziała honorowanie swoich zobowiązań finansowych wobec UE, to deklaracja nie została jeszcze przełożona na konkrety.