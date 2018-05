21 maja 2018: Fakty dnia

Pominięte dowody w sprawie Tomasza Komendy, śmierć polskiego turysty w słowackich Tatrach, Lech Wałęsa odwiedził protestujących w Sejmie. Zapraszamy na podsumowanie dnia.

Zdjęcie Tomasz Komenda i były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski przed salą rozpraw Sądu Najwyższego / Tomasz Gzell /PAP

"Rzeczpospolita": Pominięte dowody w sprawie Tomasza Komendy

"W sprawie zabójstwa, za które skazano Tomasza Komendę, robiono badania wariograficzne, ale ich nie wykorzystano" - pisze "Rzeczpospolita". Prawdopodobnie prokurator pominął dowody, które wskazywały na winę podejrzanego dziś o gwałt i zabójstwo 15-letniej Małgorzaty Ireneusza M.

Badania wariograficzne zleciła po ponad czterech miesiącach od znalezienia ciała 15-latki prowadząca wówczas śledztwo prokurator Renata Procyk-Jończyk. Wariografem przebadano dwóch chłopców, którzy 1 stycznia 1997 roku opuścili dyskotekę razem z Małgosią i którzy mieli widzieć podejrzanego Ireneusza M. Badania przeprowadził Jacek Bieńkuński, biegły sądowy z zakresu badań poligraficznych.

Wyniki badań wariograficznych wykazały, że jeden z chłopców może "mieć bezpośredni i rzeczywisty związek ze zgwałceniem 15-latki, a drugi może wiedzieć lub domyślać się, kto brał udział w tej zbrodni, i ukrywać jakieś fakty związane z tym czynem" - podaje "Rzeczpospolita". Nie uzyskano wtedy żadnych informacji o możliwym udziale w sprawie Tomasza Komendy.

Zdjęcie Tragiczny wypadek w słowackich Tatrach (zdjęcie ilustracyjne) / Albin Marciniak / East News

Polski turysta zginął w słowackich Tatrach

57-letni polski turysta zginął w słowackich Tatrach Wysokich. Razem z dwoma towarzyszami schodził żlebem, w którym leży śnieg. Poślizgnął się i spadł aż do skał. Mimo szybko rozpoczętej reanimacji przez jego kolegów i ratowników, turysta zmarł.

Trzech polskich turystów w niedzielę po południu schodziło z Kończystej. Wybrali drogę przez zaśnieżony żleb. W pewnym momencie jeden z nich się poślizgnął i spadł aż do skał.

Zdjęcie Dwie ofiary pożaru domu (zdjęcie ilustracyjne) / Adam Staśkiewicz / East News

Świętokrzyskie: Dwie ofiary pożaru domu jednorodzinnego

Dwie osoby zginęły w pożarze domu jednorodzinnego, do którego doszło w Teodorowie (świętokrzyskie) - poinformował w poniedziałek dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa w Kielcach. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, pożar powstał w wyniku zaprószenia ognia.



Akcja gaśnicza zakończyła się w poniedziałek o godz. 1. W działaniach brało udział siedem zastępów straży pożarnej.



Zdjęcie Były prezydent Lech Wałęsa rozmawia z protestującymi w Sejmie / Jacek Turczyk / PAP

Lech Wałęsa u protestujących w Sejmie

"Wezwaliście mnie, więc jestem" - powiedział były prezydent Lech Wałęsa do protestujących w Sejmie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Były prezydent zapewnił, że wspiera protest. "Wam się to należy" - mówił.

Powinniśmy być z wami solidarni i was zrozumieć - mówił były prezydent Lech Wałęsa, który w poniedziałek spotkał się z protestującymi od 18 kwietnia w Sejmie osobami niepełnosprawnymi. Zadeklarował, że chciałby wnieść "jakiś wkład" do ich "walki". Protestujący zaapelowali do Wałęsy, aby z nimi został.

"Chciałbym wnieść jakiś wkład do waszej walki" - zadeklarował Wałęsa podczas spotkania. Był prezydent podkreślił, że nie należy do żadnej partii i nie chciałby, żeby jego wizyta w Sejmie była "wykorzystywana politycznie".

Zdjęcie Przewodniczący komisji Patryk Jaki / Paweł Wisniewski / East News

Komisja weryfikacyjna przyznała pierwsze odszkodowania

Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji przyznała w poniedziałek pierwsze odszkodowania lokatorom zreprywatyzowanych nieruchomości warszawskich przy ul. Nabielaka 9, Nowogrodzkiej 6A, Poznańskiej 14 i Marszałkowskiej 43. Suma przyznanych odszkodowań wynosi ponad 216 tys. zł.

Komisja podjęła siedem decyzji odszkodowawczych, które dotyczą czterech adresów. Przyznane lokatorom odszkodowania wynoszą od 7 tys. zł do ponad 29 tys. zł. Ponadto komisja przyznała zadośćuczynienie w kwocie 100 tys. zł córce zamordowanej działaczki Jolanty Brzeskiej.

Przewodniczący komisji Patryk Jaki podkreślił, że odszkodowania mają zostać wypłacone z budżetu m. st. Warszawy i dotyczą zwrotu lokatorom różnicy czynszu najmu po podwyżce dokonanej przez beneficjentów reprywatyzacji.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda / Stanisław Kowalczuk / East News

Lot prezydenta odwołany. Wróci do Polski we wtorek

"W związku z odwołaniem przez przewoźnika lotu z Chicago do Warszawy, którym miała wracać polska delegacja z prezydentem Andrzejem Dudą, powrót nastąpi we wtorek" - poinformował PAP rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński.

Rzecznik dodał, że o powodach odwołania lotu informuje przewoźnik PLL LOT.

Dyrektor biura komunikacji korporacyjnej LOT Adrian Kubicki poinformował PAP, że rejs PLL LOT z Chicago do Warszawy został odwołany z powodu problemu technicznego, który uniemożliwiał lot zgodnie z procedurami.

