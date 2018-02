22 lutego 2018: Fakty dnia

Niekorzystny dla Polski wyrok Trybunału UE dot. jakości powietrza, kolejny sondaż poparcia dla partii w Polsce, głos Kremla w sprawie nalotów na Wschodnią Ghutę oraz propozycja Angeli Merkel dotycząca uzależnienia funduszy spójności do zaangażowania poszczególnych państw w przyjmowanie uchodźców. Zobacz, co jeszcze wydarzyło się w kraju i na świecie.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Thierry Monasse /Reporter

Trybunał UE: Polska złamała przepisy dot. jakości powietrza

Polska złamała prawo UE, dopuszczając do nadmiernych wieloletnich przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. Sprawę do Trybunału skierowała Komisja Europejska, powołując się na dyrektywę z 2008 roku, która określa wartości dopuszczalne zanieczyszczeń i progi alarmowe dla ochrony zdrowia.



Reklama

W tym momencie nie nałożono jeszcze kar, jednak KE może o nie wystąpić.

Więcej informacji tutaj

Zdjęcie Premier Polski Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej / Rafał Guz / PAP

Reakcja rządu na niekorzystny wyrok Trybunału UE

Premier Mateusz Morawiecki powiedział na konferencji prasowej, że czystego powietrza w Polsce "zaczęło brakować 20-30 lat temu, a nawet wcześniej". Wyjaśnił, że przez lata zaniedbań czyste powietrze było w wielu sytuacjach deficytowym towarem.



Przy okazji podziękował alarmom smogowym i zapowiedział rozpoczęcie programu termomodernizacji, który - jak podkreślił - ma na celu z jednej strony zmniejszenie zanieczyszczeń, a z drugiej zwiększenie możliwości ocieplania domów.

"Dzisiejszy wyrok Trybunału, który stwierdza z całą mocą, że Polska nie ustanowiła skutecznego systemu ochrony dla swoich obywateli, jeżeli chodzi o jakość powietrza pokazuje, że te skumulowane opóźnienia dotykają nas dzisiaj z całą mocą" - ocenił z kolei wiceminister przedsiębiorczości i technologii Piotr Woźny. Podkreślił także, że do tego problemu trzeba podejść w sposób systemowy.



Więcej informacji tutaj

Zdjęcie KL Auschwitz-Birkenau / Robert Wozniak / East News

Stanowisko Yad Vashem w sprawie określenia "polski Holokaust"

Izraelski Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem uznał za niedopuszczalne sformułowanie "polski Holokaust", które znalazło się w wideo opublikowanym na portalu YouTube przez Fundację Rodziny Rudermanów w reakcji na nowelizację ustawy o IPN.



"Cieszymy się, że inicjatorzy tej kampanii zdjęli ten film" - podkreślił Yad Vashem na Twitterze.



Więcej informacji tutaj

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas posiedzenia Sejmu / STANISLAW KOWALCZUK / East News

40 proc. poparcia dla PiS. Najnowszy sondaż TVN

Jak wynika z najnowszego sondażu Kantar Millward Brown SA na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24, 40 proc. ankietowanych zadeklarowało, że w wyborach oddałoby swój głos na Prawo i Sprawiedliwość. Z sondażu wynika, że do Sejmu weszłyby także: Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Kukiz’15 i Polskie Stronnictwo Ludowe.

Więcej informacji tutaj

ŚWIAT:

Zdjęcie Atak przed ambasadą USA w Podgoricy / Associated Press / East News

Czarnogóra: Samobójczy atak przed ambasadą USA

Przed ambasadą USA w Podgoricy niezidentyfikowany osobnik zdetonował ładunek wybuchowy, najprawdopodobniej granat, po czym wysadził się w powietrze.

Jak wynika z informacji czarnogórskich mediów, do ataku doszło po północy czasu miejscowego. Na stronie internetowej amerykańskiej ambasady pojawiła się informacja skierowana do obywateli amerykańskich, aby trzymali się z dala od ambasady "aż do odwołania".

Więcej informacji tutaj

Zdjęcie Bombardowanie Wschodniej Ghuty / ABDULMONAM EASSA / AFP

Krwawe naloty na Wschodnią Ghutę. Kreml zabrał głos

"Rosja i jej sojusznicy, Syria oraz Iran nie ponoszą odpowiedzialności za sytuację we Wschodniej Ghucie" - oświadczył rzecznik Kremla Dimitrij Pieskow. Podkreślił także, że odpowiedzialność za działania ponoszą "ci, którzy wspierają terrorystów".

Wojska Asada od lutego intensywnie bombardują Wschodnią Ghutę. Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka, tylko we wtorek zginęło tam ponad 100 cywilów.

Więcej informacji tutaj

Zdjęcie Angela Merkel / TOBIAS SCHWARZ / AFP

Szczyt UE: Niekorzystna dla Polski propozycja Merkel

Angela Merkel przedstawiła w Bundestagu niemieckie cele szczytu Unii Europejskiej, który będzie miał miejsce w piątek w Brukseli.