22 maja 2018: Fakty dnia

Wyjaśnienia Marka Zuckerberga w Parlamencie Europejskim, możliwy wniosek o uchylenie immunitetu dwóm posłom PO, a także podpisy prezydenta Andrzeja Dudy pod szeregiem ustaw. Zobacz, co jeszcze wydarzyło się dziś w kraju i na świecie.

Zdjęcie Mark Zuckerberg /PAP/EPA

Mark Zuckerberg w Brukseli

Mark Zuckerberg odnosząc się w Parlamencie Europejskim do afery wycieku danych użytkowników Facebooka powiedział, że jego firma nie zrobiła w ostatnich latach wystarczająco dużo, by zapobiec wykorzystaniu Facebooka "do czynienia zła".

"Fake news, mieszanie się w wybory w różnych krajach czy wykorzystanie tych danych w sposób niezgodny z przeznaczeniem" - wymieniał. "Musimy przyjąć tę odpowiedzialność. To był nasz błąd i jestem za to odpowiedzialny. Jest mi bardzo przykro" - zaznaczył.

Zdjęcie Marsz Wolności w Warszawie / Michał Dyjuk / Agencja FORUM

Będzie wniosek o uchylenie immunitetu posłom PO?

Rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji kom. Sylwester Marczak poinformował we wtorek, że stołeczna policja skieruje do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu dwóch posłów, którzy podczas Marszu Wolności odpalili race. Według portalu tvp.info chodzi o posłów PO.



Marczak pytany przez PAP, czy stołeczna policja zajmuje się sprawą parlamentarzystów PO, którzy odpalili race w czasie Marszu Wolności, odpowiedział: "Prowadzone są czynności w związku z użyciem rac w czasie zgromadzenia. W powyższej sprawie będziemy kierować do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu dwóch posłów".



Zdjęcie Kamila Gasiuk-Pihowicz / Zbyszek Kaczmarek / East News

Gasiuk-Pihowicz: Czas na współpracę

"Posłowie, którzy odeszli, starają się wszelkimi metodami zrobić miejsce dla siebie na scenie politycznej. Nie chodziło o żadne wartości, tylko personalne ambicje. To czas raczej na wielkoduszność i współpracę, a nie na egocentryzm i indywidualizm" - przekonuje w rozmowie z Interią Kamila Gasiuk-Pihowicz, przewodnicząca klubu Nowoczesna.



O rozwodzie Ryszarda Petru z Nowoczesną, oskarżeniach o nieradzenie sobie z panowaniem nad klubem poselskim oraz budowaniu koalicji na wybory samorządowe, z Kamilą Gasiuk-Pihowicz, wiceprzewodniczącą Nowoczesnej i szefową klubu, rozmawiały Aleksandra Gieracka i Krystyna Opozda.



Zdjęcie Andrzej Duda / Radek Pietruszka / PAP

Prezydent wypowiedział cztery umowy międzynarodowe

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawy o wypowiedzeniu czterech umów o wzajemnej ochronie inwestycji, zawartych z: Francją, Belgią, Cyprem i Holandią - poinformowała Kancelaria Prezydenta.



Prezydent podpisał szereg ustaw, a także wzbudzającą duże zainteresowanie nowelę ustawy o Sądzie Najwyższym i sądach powszechnych.



Zdjęcie Kilauea / AFP

Hawaje: Kolejne erupcje wulkanu Kilauea

Na wyspie Hawaii, znanej też jako Big Island, doszło w poniedziałek wieczorem oraz we wtorek nad ranem do kolejnych erupcji wulkanu Kilauea. Z tego najaktywniejszego wulkanu wyspy wydobywają się potoki lawy i wyrzucany jest pył.



Zdjęcie Obywatele RP / Marcin Jurkiewicz / East News

MSWiA chce zawieszenia Obywateli RP

MSWiA chce zawieszenia władz fundacji Obywatele RP i wyznaczenia dla niej przymusowego zarządcy. Resort już w listopadzie - jeszcze za czasów, kiedy ministerstwem kierował Mariusz Błaszczak - skierował do warszawskiego sądu wniosek w tej sprawie.

Rozprawa ma odbyć się we wrześniu - informuje RMF FM.