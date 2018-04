24 kwietnia 2018: Fakty dnia

Porozumienie bez porozumienia - tak można nazwać to, co wydarzyło się dziś w Sejmie. Rząd ogłosił porozumienie ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, a protestujący w Sejmie uważają to za skandal, bo to nie oni podpisali dokument. Ich zdaniem porozumienie nie gwarantuje realizacji zakładanych postulatów. Co jeszcze wydarzyło się dziś w Polsce i na świecie?

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz sekretarz stanu w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz

Porozumienie bez porozumienia

Rząd i część organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością podpisali w Centrum "Dialog" porozumienie dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych. Ofertę jego podpisania odrzucili przedstawiciele rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy od ubiegłego tygodnia protestują w Sejmie.



"Ogromnie żałuję, że nie ma z nami tych osób, które protestują w Sejmie" - powiedziała minister Elżbieta Rafalska. Wcześniej między protestującymi a rzecznik rządu Joanną Kopcińską doszło do ostrej wymiany zdań.



Iwona Hartwich / Bartłomiej Zborowski

Protestujący: Porozumienie to skandal

"To porozumienie jest dla nas skandalem; podpisywał to ktoś, kogo nie znamy" - tak Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych skomentowała podpisanie porozumienia w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych.

zdj. ilustracyjne

FAZ: Bruksela uderzy w Europę Wschodnią

Bruksela zamierza uderzyć kraje wschodnioeuropejskie po kieszeni: chce nie tylko uzależnić pomoc finansową od praworządności i walki z korupcją, lecz także przekierować część środków ze wschodu na południe Europy - pisze "Frankfurter Allgemeine Zeitung".



Plan Brukseli ma uderzyć przede wszystkim w Polskę, Węgry, Bułgarię i Rumunię.



Donald Trump i Emmanuel Macron

Trump: Zachowanie Kima jest bardzo honorowe

Prezydent USA Donald Trump w czasie spotkania z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem we wtorek powiedział dziennikarzom, że przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un chce spotkać się z Trumpem "tak szybko, jak to możliwe".



Dodał, że zachowanie Kim Dzong Una "jest bardzo honorowe".



Powitanie francuskiej pary prezydenckiej na lotnisku w Waszyngtonie

Policja początkowo informowała o potrąceniu od ośmiu do dziesięciu osób

Wstępne ustalenia po ataku w Toronto

Kierowca furgonetki, która w poniedziałek w Toronto wjechała w tłum pieszych i zabiła 10 osób, został formalnie oskarżony przez sąd o 10 zabójstw dokonanych z premedytacją.

25-letni Alek Minassian otrzymał także zarzut próby zabójstwa 13 innych osób, które przeżyły, ale zostały ciężko ranne.

Prokuratura Krajowa

Afera reprywatyzacyjna. Kolejne zatrzymania

Na polecenie prokuratora policja zatrzymała we wtorek rano dwie osoby w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji nieruchomości przy ul. Skaryszewskiej 11 w Warszawie - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik.

Baza pod K2 podczas ostatniej wyprawy

Będzie kolejna polska wyprawa na K2